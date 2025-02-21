图① 位于比利时布鲁塞尔的欧盟委员会总部大厦一角。 新华社记者 赵丁喆摄

图② 在比利时布鲁塞尔，参观者排队进入欧盟委员会总部大厦。 新华社记者 郑焕松摄

近日，美国总统特朗普签署备忘录，要求相关部门确定与每个国外贸易伙伴的“对等关税”，特朗普表示，“为了公平起见，我决定征收‘对等关税’，这意味着无论其他国家向美国征收多少关税，我们也将向他们征收相同的关税，不多不少”。

该备忘录说，美国的政策是要“减少庞大且持续的商品贸易逆差”，并解决与外国贸易伙伴之间“其他不公平和不平衡的贸易问题”。备忘录并未就“对等关税”征收时间进行具体说明。

欧盟、德国等美国盟友对此表示反对，认为上述关税措施将破坏多边贸易体制，阻碍世界经济发展，美国及其贸易伙伴都将因此遭受巨大损失。

欧盟委员会称将采取措施保护欧盟经济利益，但具体措施在特朗普政府的关税政策更加明朗之前不会明确。欧委会首席发言人葆拉·皮尼奥表示，提高关税以匹配其他国家的关税政策不合理，欧委会将采取措施维护欧盟经济利益，保护欧洲企业、工人和消费者不受不合理关税侵害。欧委会主席冯德莱恩此前已表达了对美国加征钢铁和铝进口关税的遗憾，并承诺采取反制措施。她强调欧盟将对任何不公平或任意对欧盟商品征收关税的贸易伙伴作出“坚决且迅速”的回应。冯德莱恩表示，27个欧盟成员国将团结一致，共同应对美政府的关税威胁，这不仅是为了保护欧盟的经济利益，也是为了在国际贸易谈判中展现一致立场。

上周，欧盟27个成员国负责贸易事务的部长召开视频会议，商讨应对美国关税的措施。他们普遍认为，谈判是最佳选择，可通过谈判在美国关税措施正式实施前达成“停战”协议。欧盟称已准备好与美政府讨论可能的妥协方案，包括进口更多美国液化天然气、降低美国汽车进口关税或增加国防开支以进口更多美国军火产品等。欧洲议会贸易委员会主席贝恩德·朗格表示：“我们可以在成本增加和关税升级之前尝试达成协议。”他表示欧盟愿意将其对美国汽车的进口关税从当前的10%，降至与美国持平的2.5%，从而避免贸易摩擦升级。

欧盟方面也寻求与美国对话，希望借此主动缓和紧张局势、避免与美国爆发全面贸易战。据悉，冯德莱恩办公室主任塞伯特近日曾前往华盛顿，与特朗普政府核心圈子就关税问题举行“秘密会谈”。对此葆拉·皮尼奥表示，相关会晤是“与美国新政府持续接触的一部分”，参加会面的美方官员包括美国国家安全委员会及美国国家经济委员会的成员。此外，欧盟委员会负责贸易和经济安全等事务的委员马罗什·谢夫乔维奇也于2月17日前往华盛顿与美方展开会谈，以应对一触即发的美欧贸易战。他此前在慕尼黑安全会议上指出，欧盟愿意就贸易逆差、汽车、大豆、液化天然气等一切可在谈判桌上解决的问题与美方展开讨论，并将继续致力于建设性对话，随时准备进行谈判，努力找到解决方案。

欧盟也通过强化与其他经济体的合作来化解来自美国的单边压力。去年12月，尽管遭到部分成员国反对，欧盟依然与南方共同市场达成自贸协定，以期对冲美国贸易政策的不确定性，实现贸易关系多元化。本月，加拿大总理特鲁多造访布鲁塞尔，欧加双方同意加强贸易和投资往来。

另外，欧盟对谈判留有后手，一旦谈判无果，欧盟仍可能通过加征报复性关税、动用反胁迫工具，以及加强对美科技巨头的监管等措施进行反制。贝恩德·朗格表示，欧盟可以与美国就“对等关税”政策进行谈判，但不会放弃其在税收和数字平台等领域的监管权力。德国总理朔尔茨此前表示，如果美国实施新的关税政策，欧盟将在一小时内采取反击措施。他提到欧盟已经准备了一份“残酷清单”，对美国可能征收关税的产品清单进行反制。朔尔茨表示，欧盟是一个强大的经济区，有能力用关税政策回应美国的关税政策。朔尔茨还提到，欧盟仍在等待美国关于新关税的正式通知，但任何不合理关税政策都将受到反制。

被誉为“欧洲经济火车头”的德国经济已经连续两年衰退。今年1月，德国政府将2025年经济增长预期从1.1%下调至0.3%。美国的关税措施可能导致德国出口下降，进一步冲击德国经济。目前德国政府对特朗普政府的新关税政策表现出高度警惕。德国央行行长、欧洲央行管理委员会成员约阿希姆·纳格尔2月17日在法兰克福参加一场财经活动时表示，美国关税政策将给德国经济增长带来“重大风险”。德国是出口导向型国家，美国政策转变将令德国经济遭受巨大损失。纳格尔援引德国央行预测指出，若德国陷入对美贸易战，将导致德国2027年经济产出增速比预期低1.5个百分点。纳格尔说，在此情境下，“通货膨胀率也可能被推高，尽管程度尚不确定”。

德国总理候选人、基民盟主席默茨表示，对于美国新关税不应反征报复性关税，而应积极寻求与美国就自贸协定展开新的谈判，避免关税风险螺旋式上升。德国财政部长库基斯表示，应将关税视为谈判的开始，而不是结束，表明德国在策略上保持灵活性。据悉，未来德国将寻求最大程度保护自身经济利益，并将与欧盟及成员国协调统一行动。

美国的保护主义措施可能明显抑制其自身经济。专家表示，保护主义措施带来的全球市场需求疲软、原材料和半成品价格增高，将抵消关税为美国产品带来的竞争优势，此外，关税措施可能使美国通胀率进一步走高。纳格尔表示，保护主义将给所有相关国家造成损害，“推行保护主义没有赢家”。

(责编：艾雯、崔越)