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和评理｜关税不是“万能魔法”，也做不到“让美国再次伟大”

2025年02月21日09:21 | 来源：中国日报网
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现任美国总统特朗普对关税似乎异常痴迷，对他而言，要实现“让美国再次伟大”的梦想，所需要的不过就是挥舞一下“关税魔杖”。

特朗普近期又一次动用了他的这种“万能魔法”，表达了对所有进口汽车、药品以及半导体征收关税的意图，试图借此让就业与制造工厂“回流”美国。

当地时间2月18日，特朗普在美国佛罗里达州海湖庄园召开的记者会上表示，计划对进口汽车征收25%左右的关税，以刺激车企将生产基地从海外迁至美国，他同时表示，正式宣布该计划的时间或为4月2日，对半导体及药品也将征收关税，税率将从25%起逐渐提高。

“关税税率将为25%，或者更高，在未来一年里还将大幅提高。”特朗普说，“我们还是想给这些企业一点时间，因为如果他们来到美国，在这里建厂的话，就不必被征关税了。所以我们得给他们点机会。”

墨西哥、加拿大都与美国签有自由贸易协定，但特朗普并未指出哪些国家能得到对美出口汽车的关税豁免，这让所有对美出口汽车的企业都坐立难安。如果他此番宣布征收关税的决定属于“无差别攻击”，那么墨西哥、日本、加拿大、韩国、德国的汽车出口企业都将受到严重冲击。

这些国家的车企面临的问题在于，当为新的生产基地选址时，关税只是其中的考量之一，除此之外他们还必须考虑劳动力成本、与供应商的距离、市场需求以及物流等许多因素。

墨西哥是北美自由贸易协定的签约国，且国内劳动力成本低廉，只有美国的10-20%。墨西哥能成为日本、德国车企进入美国市场的最大“跳板”，原因正在于此。墨西哥是美国轻型汽车最大的进口来源国，约占销量的15%。

因此，只要关税的上涨不足以抵消墨西哥在其他方面的优势，各国车企还是会选择在墨西哥制造汽车。但如果关税太高，车企们就不得不选择将工厂迁往美国，那他们也需要支付更高昂的人力和物流成本。无论哪种情况，最终为额外征收的关税买单的，都只会是美国消费者。

专家警告说，在最终完成组装前，汽车零部件通常要在美国、加拿大和墨西哥三国之间跨境流转大约7到8次，如果每次跨境都要被额外征收关税，那最终成本将大幅上升。

根据估算，如果对自墨西哥和加拿大进口的汽车和零部件征收25%的关税，美国消费者购买一辆新车的成本将增加约5790美元。这预计使美国新车的平均成本提高到每辆5.45万美元以上，比2024年高出近12%。

鉴于欧盟、韩国和日本的贸易官员都将与特朗普政府的贸易官员举行会谈，美国在这个时候“放风”要加征关税，无疑是为了在即将开始的谈判中获取更多的筹码。

但是，特朗普政府也应该充分考虑高额关税将给其国内带来的影响。美国1月CPI同比增速升至3%，通胀预期不断加强。在加征关税的基础上，美国的财政赤字很可能将持续扩大。在这种情况下，投资者将对美国财政的可持续性产生担忧，而市场信心缺失会导致美债被抛售，从而进一步推高收益率。

特朗普解决其政策内在冲突的方案是要求美联储降息。但是，一旦美联储失去独立性，则可能会削弱美元作为全球储备货币的地位，导致投资者抛售美国资产。

贸易战、关税战没有赢家。将关税作为武器，无异于饮鸩止渴。关税绝不是能在短时间内快速解决美国国内各类问题的“魔法”，只会给美国的未来带来更多的麻烦。

本文编译自《中国日报》2月20日社论

原标题：Tariffs not a magic wand for MAGA

(责编：艾雯、崔越)

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