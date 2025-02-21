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外国智库专家：美国新一轮关税战冲击全球经济

2025年02月21日09:17 | 来源：中国日报网
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美国智库印中美研究所国际贸易研究室主任丹·斯泰恩博克2月20日在《中国日报》撰文称，美国总统特朗普近期宣布对墨西哥、加拿大和中国三大贸易伙伴加征关税，随后又要求对欧盟等贸易伙伴征收“对等关税”。美国四处挥舞“关税大棒”，将严重冲击全球经济。

美国挥舞“关税大棒”令人担忧

文章指出，当地时间2月18日，特朗普表示，美国将对进口汽车征收25%左右的关税，针对药品和芯片等产品的进口关税也将初步定在25%左右。

美国同多个贸易伙伴之间存在巨大的贸易逆差，包括德国、日本、韩国和越南，这些经济体可能在不久后成为美国的打击对象。

特朗普政府迫不及待地对加拿大、墨西哥和中国挥舞“关税大棒”，完全无视这类行径可能推高通胀水平、扰乱全球供应链。这是美国政府犯下的重大错误。一段时间以来，由于食品和能源成本上涨，美国总体物价水平居高不下。美国政府在掀起新一轮关税战之前，就已经面临日益加剧的通胀问题。如今，上述风险将波及全球，造成极大破坏，让各方付出高昂代价。

中国经济彰显十足韧性

文章进一步表示，中国经济正在企稳回升，这一迹象自2024年四季度以来尤为明显。中国国内生产总值（GDP）在去年三季度同比增长4.6%，并在四季度跃升至5.4%，由此实现了全年5%的增长目标。有鉴于此，国际货币基金组织（IMF）上调了中国2025年经济增长预期。

在内需和外需的拉动下，中国的工业生产展现出十足的韧性，电动汽车和光伏行业作出的贡献尤为显著。特别引人注目的是，中国的先进技术、电子行业和汽车行业发展势头强劲，工业机器人产业也在蓬勃发展。与此同时，大规模设备更新和消费品以旧换新拉动了国内消费。

全球经济或将遭受冲击

文章分析称，美国对加拿大和墨西哥这两大贸易伙伴挑起关税战，无疑将影响自身收入、就业并推高通胀。此外，由于美国政府对华加征关税，中国政府自2月10日起实施反制措施。

考虑到受关税战影响的国家可能采取反制措施，以及特朗普要求相关部门确定与每个外国贸易伙伴的“对等关税”，全球或将付出更高代价。

具有讽刺意味的是，美国通过将自身渲染为受害者而让加征关税看上去正当合理。事实上，美国加征关税是出于地缘政治利益考量，而不是受经济因素影响。

一言以蔽之，美国掀起关税战或将进一步加剧贸易紧张局势，导致投资减少，影响市场定价，扰乱供应链，削弱消费者信心。更加令人担忧的是，情况可能会更加糟糕。

（英文原文刊发于《中国日报》智享汇栏目）

(责编：艾雯、崔越)

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