新华社北京2月20日电（记者马卓言、冯歆然）据报道，近日中国专家再次赴日本对福岛核污染水排海实施独立取样监测。外交部发言人郭嘉昆20日在例行记者会上答问时表示，2月19日至21日，在国际原子能机构组织下，包括中国在内的多国专家赴福岛第一核电站排海设施和附近海域，独立采集待排放的核污染水、海水等样本，并参与采集海洋生物样本。

郭嘉昆说，这是日方落实在福岛核污染水排海问题上承诺的具体步骤。今后，对福岛核污染水排海的国际监测和中方的独立取样监测将持续实施，中方将及时发布最新进展。

还有记者问：据了解，此前中方专家参与采集的海洋生物样本已运抵中国。请问中方能否证实？

郭嘉昆表示，福岛核污染水排海涉及很多方面，是一个复杂的、专业性很强的问题。为科学、全面评估福岛核污染水排海影响，在国际原子能机构组织之下，中方专家采集多种不同样本，包括排海口附近海域海水、海洋生物，以及核电站排海设施内的待排放核污染水。中方将会同国际社会继续完善相关安排。

郭嘉昆说，此前中方专家参与采集的海洋生物样本已于近日运抵中国，中国国内专业研究机构正在进行严谨、独立的检测、分析，并将及时公布结果。

(责编：艾雯、崔越)