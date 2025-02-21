美国总统特朗普日前接连对乌克兰总统泽连斯基“开火”。19日，特朗普在社交媒体上将泽连斯基称为“独裁者”，并指责乌克兰“玩弄”美国。

特朗普此番言论遭到多个欧洲盟友的批评，并在美国国内引发不小争议。美国媒体和分析人士指出，在特朗普政府近期与俄罗斯互动频繁的背景下，特朗普“连怼”泽连斯基或预示着美国在对俄乌冲突立场和对俄政策上的重大转变。

特朗普隔空“开火”

18日，美国和俄罗斯代表团在沙特阿拉伯首都利雅得举行会谈，就恢复双方外交使团正常运作和结束俄乌冲突等达成共识。

美俄高层互动刚刚结束，特朗普便向泽连斯基“开火”。他19日在自创的社交媒体平台“真实社交”上发文，将泽连斯基称为“一个不举行选举的独裁者”，认为他在“玩弄”美国，“说服美国花费3500亿美元，卷入一场无法获胜、本就没必要开始的战争”。特朗普还警告泽连斯基必须迅速采取行动以实现和平，否则将面临失去国家的风险。同日，特朗普在佛罗里达州迈阿密会见商业投资者时表示，泽连斯基延续冲突的目标是为了获得美方援助。

2024年12月7日，法国总统马克龙（中）与当时的美国当选总统特朗普（右）和乌克兰总统泽连斯基会晤后走出爱丽舍宫。新华社发（亨利·施瓦茨摄）

在特朗普发文前，泽连斯基曾表示“（美俄）谈判不应该在我们背后进行”，称特朗普“不幸地生活在（俄方制造的）虚假信息空间里”，并认为特朗普正帮助俄罗斯“打破孤立”。

有分析人士认为，特朗普向泽连斯基“开火”与乌方此前拒绝美方提出的美乌矿产协议方案有关。该方案要求乌克兰向美方交出50%的关键矿产资源，泽连斯基称其过于注重保障美方利益予以拒绝。特朗普19日在公开场合指责乌方此前“差不多已经同意”协议，现在反悔是“破坏了协议”。美国总统国家安全事务助理迈克·华尔兹表示，特朗普对泽连斯基没有立刻签署该协议感到沮丧，并称美国对乌克兰的支持“值得获得回报”。

多方质疑反对

特朗普对泽连斯基的抨击招致多个欧洲盟友的批评和反对。英国首相斯塔默反对特朗普将泽连斯基定义为“独裁者”。英国首相办公室19日说，首相斯塔默当天同泽连斯基通话，“首相向乌克兰民选总统泽连斯基表示支持，指出战争期间不进行选举非常合理，英国在二战期间也是这么做的”。

法国政府发言人普里马说，“我们不太理解美方逻辑”，并称特朗普的言论“多种多样，常常令人难以理解”。德国总理朔尔茨说特朗普的言论是“错误和危险的”，德国外长贝尔伯克表示特朗普应“看看现实世界，而不仅仅是发帖”。

特朗普对泽连斯基的批评在美国国内也引发争议，部分共和党籍国会议员公开表示不认同特朗普的言论。

参议院共和党领袖约翰·图恩以及与特朗普关系密切的共和党籍参议员林赛·格雷厄姆都不认同特朗普对泽连斯基“挑起”俄乌冲突的指责。共和党籍参议员托马斯·蒂利斯、苏珊·柯林斯等也都表示泽连斯基并不是“独裁者”。

2025年1月30日，美国总统特朗普在首都华盛顿的白宫出席新闻发布会。新华社记者 胡友松 摄

美国《华盛顿邮报》报道说，“在这场关于共和党人在外交政策上是否顺从特朗普的首次考验中，一些共和党人正暗中跟特朗普拉开距离。”

政策会否转向

美国媒体和分析人士认为，此番美乌领导人“不对付”，发生在特朗普政府与俄罗斯频繁互动的背景下，这或预示着美国在对俄乌冲突立场和对俄政策上的重大转变。

一位要求匿名的美国前政府官员对媒体说，对特朗普而言，俄乌冲突与阿富汗、伊拉克战争没有区别，这些战争与他无关，他只想和俄方达成交易，“现在泽连斯基批评了他，所以特朗普要甩掉他”。

美国智库新美国安全中心高级研究员安德烈娅·肯德尔-泰勒认为，特朗普当前最大诉求是尽快结束俄乌冲突，他并不在乎冲突结束的方式是否会损害乌克兰的利益，也不在乎这是否会为未来再次出现冲突埋下隐患。

一位匿名分析人士对美国媒体表示，不排除特朗普政府未来通过切断军事援助和情报支持等方式迫使乌克兰低头。美国国防部前高级官员塞莱丝特·沃兰德认为，若美方切断所有援助，会极大限制乌方的作战能力，但如果欧洲选择继续支持乌克兰，俄乌冲突或不会很快结束。

美国《华盛顿邮报》评论称，特朗普似乎正在颠覆美国政界长期以来颇具共识的对俄立场，这或许是“二战以来最显著的地缘政治调整”。美国《华尔街日报》评论说，“疏远盟友，靠近对手，特朗普似乎正在放弃美国过去数十年来的外交政策”。

(责编：艾雯、崔越)