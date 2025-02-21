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以媒：以方更换加沙停火协议谈判负责人

2025年02月21日08:57 | 来源：新华网
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新华社耶路撒冷2月20日电（记者陈君清 冯国芮）据多家以色列媒体近日报道，以色列战略事务部长德尔默将出任加沙地带停火协议第二阶段谈判的以方负责人，取代此前领导相关谈判的以色列情报和特勤局局长巴尔内亚。

此前，巴尔内亚和以色列国家安全总局局长巴尔等高级官员组成的以方谈判小组曾多次与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）进行间接谈判，推动达成加沙地带停火协议。但以媒体报道称，在此前的谈判中，以色列总理内塔尼亚胡与上述安全机构负责人意见不一。

截至目前，内塔尼亚胡办公室尚未证实上述人员调整。

1月15日，以色列与哈马斯就加沙地带停火达成协议。停火第一阶段持续6周，其间双方交换各自扣押的部分对方人员。根据协议，以色列和哈马斯本应于2月3日开启第二阶段谈判，讨论释放以方其余被扣押人员以及以军撤出加沙地带等事宜，然而双方迄今并未进行实质性谈判。以色列外长萨尔2月18日表示，以方将于本周启动加沙地带停火协议第二阶段谈判。

(责编：艾雯、崔越)

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