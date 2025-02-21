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武契奇：中国游客增长助推塞尔维亚旅游业发展

2025年02月21日08:52 | 来源：新华网
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新华社贝尔格莱德2月20日电（记者陈颖 石中玉）第46届贝尔格莱德国际旅游博览会19日晚在塞尔维亚首都贝尔格莱德的会展中心开幕。塞尔维亚总统武契奇在开幕式上强调，塞尔维亚及巴尔干地区旅游潜力巨大。中国游客数量显著增长，助推塞尔维亚旅游业发展。

2月19日，在塞尔维亚贝尔格莱德，塞尔维亚总统武契奇出席第46届贝尔格莱德国际旅游博览会开幕式并致辞。新华社发（内马尼亚摄）

2月19日，在塞尔维亚贝尔格莱德，塞尔维亚总统武契奇出席第46届贝尔格莱德国际旅游博览会开幕式并致辞。新华社发（内马尼亚摄）

武契奇说，近年来塞尔维亚旅游业发展迅速。过去十年间，塞尔维亚的游客数量从一年200万人次增长到440万人次，旅游收入几乎翻了两番。

武契奇说：“我们最大的成功在于吸引了亚洲游客，特别是中国游客，尤其是在去年12月和今年1月。”他表示，塞尔维亚将继续提升旅游产品和服务质量，吸引更多国际游客。

据塞尔维亚国家统计局数据，2024年访塞中国游客超过15.6万人次，同比增长70%。

贝尔格莱德国际旅游博览会是东南欧地区规模最大的国际旅游博览会。本届旅游博览会以“一张门票，无尽世界”为主题，吸引了来自塞尔维亚和全球400家旅游机构和组织参展。展会将持续至2月23日。

(责编：艾雯、崔越)

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