新华社北京2月20日电 以色列军队19日在巴勒斯坦约旦河西岸图巴斯市附近发起军事行动，打死3名巴勒斯坦人，拘捕两人。

自巴勒斯坦加沙地带停火协议1月19日生效后，以军在约旦河西岸持续发起军事行动，迫使大批巴勒斯坦人逃离家园。据美联社报道，目前约旦河西岸巴勒斯坦人流离失所者规模已达到1967年第三次中东战争以来最为严重水平。

这是1月22日在约旦河西岸城市杰宁拍摄的以军车辆。新华社发（尼达尔·艾仕塔耶摄）

巴勒斯坦通讯社19日援引巴方安全人员说法报道，以军当天围攻法拉难民营内3名巴勒斯坦人的住所，致3人死亡。以军同日发布声明，称3人为以方通缉的“恐怖分子”，从事涉恐武器的售卖活动，以军在当天行动中查获多件武器。

本轮巴以冲突2023年10月爆发以来，以色列一面在加沙地带推进军事行动，一面在约旦河西岸多次突袭抓捕巴勒斯坦人，轰炸所谓巴方武装人员藏身处。一些犹太定居者则频繁袭击巴勒斯坦平民。据巴勒斯坦卫生部门发布的数据，本轮巴以冲突爆发以来，约旦河西岸已有超过870名巴勒斯坦人死于以军或犹太定居者之手。

加沙地带停火协议1月19日生效后，以色列政府同月21日宣布在约旦河西岸城市杰宁开展大规模军事行动。据美联社报道，虽然以军先前多次进攻杰宁，但此次行动的纵深推进与打击力度均更猛烈，图勒凯尔姆、法拉和努尔沙姆斯等多地被波及。不断有巴勒斯坦人丧生，基础设施遭大规模破坏，大量居民被迫离开家园。

这是1月22日在约旦河西岸城市杰宁拍摄的以军车辆。新华社发（尼达尔·艾仕塔耶摄）

2月4日，以色列士兵在位于约旦河西岸北部城市杰宁附近的泰亚西尔检查站执勤。新华社发（尼达尔·艾仕塔耶摄）

以方行动所致生离死别与颠沛流离，勾起约旦河西岸巴勒斯坦人有关1948年灾难的痛苦回忆。当年5月14日，以色列宣布建国。次日，第一次中东战争爆发，近百万巴勒斯坦人沦为难民。此后，巴勒斯坦将5月15日定为“灾难日”。

“这是我们的‘灾难’。”53岁的阿比德·萨巴格说。萨巴格日前出于安全担忧，和家人一起离开了努尔沙姆斯难民营。1948年第一次中东战争爆发后，萨巴格的父母逃难至此，萨巴格在这里出生。

美联社援引人道主义官员的说法报道，约旦河西岸此次流离失所者规模为1967年第三次中东战争以来所未见。1967年6月，以色列在美国的支持下对埃及、叙利亚和约旦发动突然袭击，占领西奈半岛、戈兰高地、约旦河西岸、加沙地带和东耶路撒冷等地。

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）约旦河西岸事务负责人罗兰·弗里德里希说，基础设施遭受严重破坏，难民营正变得“不适合居住”。据近东救济工程处统计，以军近期行动已致超过4万约旦河西岸巴勒斯坦人被迫离开家园。

2月15日，在约旦河西岸中部城市拉姆安拉，获释人员与亲人重聚。巴勒斯坦在押人员协会主席阿卜杜拉·扎加里15日说，以色列当天释放了369名被扣押人员。新华社发（艾曼·诺巴尼摄）

以军随时可能发起的轰炸令难民营内居民忧惧不安。生活在法拉难民营的艾哈迈德·苏卜赫说：“他们在使尽一切手段把我们赶走。”

多名逃离家园的巴勒斯坦人告诉美联社记者，以军直接持枪上门，把他们赶出家。以方则否认在约旦河西岸发布疏散命令，称以军为那些自愿离开的人留出了“安全通道”。

据专家说法，以色列在约旦河西岸采取的策略正在向其在加沙地带的策略“靠拢”。此外，受美国总统唐纳德·特朗普所提希望美国“接管”并“长期拥有”加沙地带、加沙地带巴勒斯坦人应被迁往别国安置等言论鼓动，以色列极右翼势力吞并约旦河西岸的野心持续膨胀。

本月1日，多个阿拉伯国家和阿拉伯国家联盟（阿盟）在埃及首都开罗举行部长级会议并发表联合声明，反对任何将巴勒斯坦人赶出加沙地带和被占领的约旦河西岸领土的企图。（陈立希）

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