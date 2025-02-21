新华社首尔2月20日电（记者姬新龙）韩国宪法法院20日下午举行总统弹劾案审理的第10次正式辩论，也是目前安排的最后一次证人辩论。当天出庭作证的被停职国务总理韩德洙说，戒严前的国务会议“存在缺陷”。

据韩国媒体报道，控方国会方和辩方尹锡悦方当天围绕戒严前的国务会议是否符合法律程序、戒严当晚尹锡悦是否下令抓捕政界人士等展开了激烈的攻防战。辩论从下午3点一直持续到晚上近9点，3名关键证人先后出庭作证。

韩德洙就紧急戒严之前召开的国务会议表示：“国务委员们都劝阻宣布紧急戒严……我认为这不是通常的国务会议，在形式上、实质上都存在缺陷。”

前国家情报院第一次长洪壮源第二次出席辩论，并继续指证戒严期间尹锡悦亲自指示抓捕政界人士。洪壮源当天详细讲述他与尹锡悦和前反间谍司令官吕寅兄的通话内容，并出具逮捕名单笔记原件，称尹锡悦作出违法指示。

处于停职状态的警察厅厅长赵志浩此前在接受调查时陈述：“戒严当晚，尹总统打了6次电话，指示逮捕政界人士。”他当天带病出席辩论，并以本人正接受刑事审判为由拒绝回答大部分问题。但当被问及此前在检察机关的调查中是否如实回答时，他说，每份调查材料都签名盖了章。

尹锡悦在结束当天上午首尔中央地方法院关于发动内乱案的审理程序后，直接来到宪法法院出席辩论。他以“考虑到国家形象”为由缺席韩德洙的审问环节，但在后两名证人出庭时一直在座，并指责洪壮源的指证不实。

宪法法院当天宣布，安排控辩双方本月25日下午作辩论的最后陈述。

韩媒认为，经过10次正式辩论，多名证人的陈述和事实关系逐渐明朗，弹劾案审理已进入收尾阶段，预计宪法法院将于下月中旬左右作出裁决。

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