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空客去年营收增6% 全球产能20%将布局中国

2025年02月21日08:49 | 来源：新华网
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新华社法国图卢兹2月20日电（记者李文昕）欧洲飞机制造商空中客车20日在位于法国图卢兹的企业总部发布的财报显示，空客2024年营收达692.3亿欧元，同比增长6%；调整后息税前利润为53.54亿欧元，同比减少8%。此外，随着正在天津建设的空客天津A320系列飞机第二条总装线项目的顺利推进，空客全球产能将有20%布局在中国。

财报显示，2024年，空客向全球客户交付了766架民用飞机以及361架直升机，营收分别较上一年增长6%和8%，调整后息税前利润分别增长6%和11%。此外，空客防务与航天部门营收同比增长5%，但由于航天项目支出13亿欧元，导致该部门调整后息税前利润为负，亏损5.66亿欧元，而上年增长2.29亿欧元。

空客公司首席执行官纪尧姆·福里表示，2024年空客重点关注产量提升和推进防务与航天业务的转型。同时，空客将继续推进脱碳进程。根据财报，空客2025年的主要经营目标是交付约820架民用飞机，调整后息税前利润达到70亿欧元。

在发布会问答环节，福里表示，2025年对于空客在中国的业务来说“是很重要的一年”，空客计划落成空客天津第二条总装线，这意味着空客在全球20%的产能将布局在中国。未来空客将继续在中国推进其民用飞机和直升机业务。

(责编：艾雯、崔越)

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