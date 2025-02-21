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美籍华人收藏家陈灿培——

“我的飞虎队情缘”（侨界关注）

本报记者 彭训文
2025年02月21日08:46 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　陈灿培夫妇（左一、左二）向中国国家博物馆捐赠飞虎队文物。
　　受访者供图

　　陈灿培收藏室里的飞虎队军服。
　　受访者供图

　　今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。第二次世界大战期间，飞虎队的故事传颂了中美并肩抗战的壮举，浓缩着中美守望相助的情谊。

　　今天，为了让更多人铭记这段历史，中美两国民间人士、广大华侨华人积极行动，有的收集飞虎队相关文物，并无偿捐赠给博物馆；有的着手开展相关纪念活动。这些文物如何收集而来？背后有何鲜为人知的故事？本期我们讲述一位美籍华人收藏家的故事。

　　——编者

　　

　　这些天，美国知名华人收藏家、美国飞虎队研究院院长陈灿培博士，正在为一个飞虎队相关的论坛进行紧锣密鼓的准备工作。

　　从2007年开始，陈灿培着手收集、捐赠飞虎队文物。去年，他捐赠的飞虎队系列实物入选“共和国印记”见证物，他也被评为“华侨文物百佳讲述人”。在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利即将迎来80周年之际，这位已近耄耋之年的老人表示，自己只是做了一个华人该做的，能够给这些文物找到“家”，是他在收藏之路上最开心的事。

　　他是别人眼中的“虎痴”——

　　无偿捐出飞虎队文物万余件

　　“飞虎队实物的价值在于其历史意义。”陈灿培说，比如一名飞虎队队员当时签订的合同，这是一份历史性的文件，见证了世界反法西斯战争一步步走向胜利，“当时我买这份合同花了9000美元，有的人说我是傻瓜，花这么多钱买一张纸，我认为我买的不是纸，而是历史，从这个意义看这个价格其实很便宜。”

　　飞虎队队员们的军装、徽章、老照片和家书等“老物件”，这些属于二战时期的历史文物，是陈灿培眼里的宝贝。从2007年算起，陈灿培每月花费1万至2万美元购买飞虎队文物，至今已有上百万美元。

　　作为美国收藏界中对飞虎队文物情有独钟的“虎痴”，陈灿培至今已无偿捐出飞虎队、抗战及华侨等文物约2万件，接受捐赠的既有中国的国家图书馆、国家博物馆、湖南芷江飞虎队纪念馆等39家文博馆，又有美国的夏威夷珍珠港航空博物馆、陈纳德航空与军事博物馆、南加州华人历史学会等14家机构。

　　这些文物不仅反映了飞虎队队员英勇战斗的历史，也展示了中美在二战期间的紧密合作。例如，在重庆抗战遗址博物馆，陈灿培捐赠了600余件文物，其中包括枪械、军服及个人日常用品等国家一级文物12件。他捐赠给国家博物馆的158件套飞虎队文物中，有飞虎队队员的导航包、服役记录、航空奖章、飞行证章以及印有七国文字的救助血符等物品。难能可贵的是，每一件文物都有出处，这对于收藏或展出来说非常有意义。

　　和一般收藏家不同，陈灿培收集完文物后很快将其捐出。“我最高兴的是看见自己收集的东西被展览出来。”陈灿培说，每一件捐赠的文物都承载着深厚的历史意义，它们不仅记录了过去，更是人们与未来世代对话的桥梁。“这些飞虎队文物见证了中美两国在二战时期的互动与合作，有助于推动中美关系友好发展。”

　　两个渠道收藏文物——

　　朋友相赠和网上购买

　　陈灿培祖籍广东番禺，1946年，他出生在中国澳门一个中医世家，后来赴美留学、工作。凭借高超医术，他在洛杉矶开办的诊所达11家。当白霜慢慢爬上双鬓，已经事业有成的他想在有生之年做些更有意义的事。

　　“虽然我从小就知道飞虎队的故事，但是开始收藏飞虎队文物源于一次偶然的机会。”陈灿培说，大约20年前，当地一位美国飞虎队老兵家属找到他，“这位老兵离世后，留下两件飞虎队军装，他的妻子询问我是否需要，我说飞虎队的军装当然要了。”看着保存完好的军装，他感到自己的心仿佛照进了一束光：“我相信这就是我一直追寻的有意义的事情。”从那时起，他开始拿出积蓄，收集飞虎队文物。

　　陈灿培收集飞虎队文物的渠道有两个，一个是朋友相赠，另一个是在网上购买。开始这项收藏后，他告知在美国的亲戚朋友及其熟识的人，只要家里有相关的物品就一定要找他。一些飞虎队老兵得知消息后，主动将多年收藏的东西送给他，这让陈灿培感动不已。一次，一位飞虎队老兵打来电话，要赠送他数枚奖章，其中包括一枚珍贵的铜章。陈灿培说，这位老兵跟我说，这些奖章都是他用命换来的，他要把这些东西捐出来，就是为了留一个名。

　　很少有收藏家会夸口说没收到过赝品，陈灿培也是如此。刚开始网购时，他对飞虎队文物不太熟悉，很难辨别真假。几次下来，他发现其中有不少赝品，或是买贵了，浪费了许多钱。为此，他遍查飞虎队材料、多方请教，后来几乎一看一摸就能够辨别真伪。

　　在陈灿培的收藏室里，文物搜集得越来越多。一次，几名从到中国访问的朋友返美后告诉他一个消息：在中国湖南芷江的飞虎队纪念馆，只有关于飞虎队的图片，没有实物。望着收藏室里布满岁月痕迹的文物，他陷入了沉思。

　　“要想让更多人了解飞虎队的历史，我必须给这些文物找一个合适的家。”陈灿培说，他后来亲自到芷江查看，发现果然如此，就向当地纪念馆捐赠数千件文物。之后，他又陆续向昆明、江门等地的文博机构无偿捐赠多批飞虎队藏品。

　　为了让家人理解他的做法，陈灿培每次捐赠都会带着妻子一起前往中国的博物馆，并且自己亲自携带文物，从未造成损坏。他说：“我跟妻子一般拿4个旅行箱，但是最多的一次，我们两人拿了10个箱子。”

　　他会将收藏延续下去——

　　让血与火铸造的友谊代代相传

　　“中美关系希望在人民，基础在民间，未来在青年，活力在地方。”陈灿培对这句话十分赞同。他说，除了捐赠飞虎队文物，这些年，他在中美两国民间还做了一些促进双方文化交流的事情，都能深切感受到两国人民的友善。

　　当年陈纳德率领的2000多名飞虎队队员中，有九成左右的美籍华裔，其中多数是从广东赴美华人的后裔。2007年10月，陈灿培和妻子带着11位年逾八旬的美国飞虎队华人老兵来到中国，探访他们当年曾经战斗过的地方。“每到一处，我们都受到像是英雄一样的尊敬，这让我觉得很感动。”陈灿培说，在他的建议下，这些老兵还携带了当年获得的勋章、穿过的军服和使用过的军事手册等600多件飞虎队旧物，这些物品均被捐给了当地博物馆。

　　今年春节刚过，为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，陈灿培已着手准备举办飞虎队相关主题的论坛、展览等活动。“我们不仅将邀请中国重庆、昆明等地的飞虎队博物馆来展览，还会邀请美国的飞虎队团体、退伍老兵，在美国的华侨华人团体参加，我们还将推动中美友好城市合作举办相关纪念活动。”他说。

　　谈及未来，陈灿培说他会将收集飞虎队文物这个爱好延续下去。“我和飞虎队结缘是一个缘分。”他说，在中国澳门出生、成长，在美国工作、生活，这也是缘分。希望将飞虎队这段承载着中美友谊的历史保留下来，让血与火铸造的友谊代代相传。“这是双赢的事。不管是二战时期，还是现在，还有将来，都是一样。”他说。

(责编：贾文婷、崔越)

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