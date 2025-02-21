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广交会推介会在阿联酋举行

2025年02月21日08:45 | 来源：新华网
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新华社迪拜2月20日电（记者温新年）第137届中国进出口商品交易会（广交会）推介会19日在阿联酋迪拜举行，100多名中阿政商界及媒体人士参加会议。

中国对外贸易中心副主任马凤民在介绍本届广交会的筹备情况时表示，广交会将继续为全球采购商提供一站式高品质、多样化供应商选择。欢迎阿联酋企业参会参展，积极洽谈对接，拓展商业合作。

中国驻迪拜总领馆参赞王晓佳表示，阿联酋企业在广交会的参与度越来越高，广交会已成为深化中阿合作的优质平台。欢迎阿联酋各界朋友莅临广交会，与中国企业加强交流与合作，共享商机。

广交会采购商代表、多瑙河集团副董事长安尼斯·萨詹说，中国具有强大的供应能力，广交会上商品应有尽有，汇聚了全球商机，是企业开拓市场的不二之选。

第137届广交会计划于4月15日开幕，预计有4.3万家企业线上线下参展。展会期间还将举办20余场会议论坛，聚焦贸易数字化、重点市场分析、行业创新发展等议题，为参展客商提供经贸资讯和同业交流平台。

(责编：艾雯、崔越)

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