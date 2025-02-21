新华社约翰内斯堡2月20日电

做维护世界和平稳定的力量

——在二十国集团外长会的发言

中共中央政治局委员、中华人民共和国外交部长 王毅

2025年2月20日，南非约翰内斯堡

尊敬的各位同事：

首先祝贺南非就任二十国集团主席国，感谢南非政府为中国代表团所作周到安排。

当今国际形势变乱交织，地区冲突动荡频发，全球安全赤字有增无减。去年11月，二十国集团领导人在里约热内卢峰会承诺构建公正世界和可持续星球，强调外交对话以及和平解决冲突的重要性，承诺支持各种有利于解决危机的努力。

今天，二十国集团外长在这里聚首，有必要重温里约热内卢峰会共识，共同做维护世界和平稳定的力量，携手构建一个更加安全的世界。中方愿同各方为此做出积极努力：

第一，我们要共同做世界和平的守护者。各国应该相互尊重主权和领土完整，尊重各国自主选择的发展道路和社会制度。坚持通过对话谈判，以和平方式解决国家间分歧，政治解决国际和地区热点问题，不搞阵营对抗、不干涉别国内政。中国和其他“全球南方”国家在70年前发表的和平共处五项原则，在当前形势下仍具有旺盛生命力。

第二，我们要共同做普遍安全的缔造者。人类是命运共同体，也是不可分割的安全共同体。一国的安全不能以损害他国安全为代价，任何国家的合理安全关切都应得到重视。习近平主席提出全球安全倡议，倡导共同、综合、合作、可持续的安全观，走对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和的新型安全之路，共同应对各种传统和非传统安全风险挑战。中方愿就此同各方加强交流与合作。

第三，我们要共同做多边主义的捍卫者。今年是联合国成立80周年，也是世界反法西斯战争胜利80周年。国际形势越复杂，全球挑战越突出，越要维护联合国权威，发挥联合国作用。二十国集团外长去年发起“全球治理改革行动倡议”，其核心就是支持多边主义、加强联合国作用。我们要把倡议变为行动，坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。

大家都谈及乌克兰危机。中方注意到，最近和谈的呼声不断上升，和平的窗口正在开启。尽管各方立场并不一致，复杂问题难有简单解决办法，但对话总比对抗好，和谈总比打仗好。我愿在此重申，中国始终主张危机尽早和平解决，始终按照习近平主席提出的“四个应该”积极劝和促谈。中方支持一切致力于和平的努力，包括最近美俄达成的共识，期待各当事方能够找到照顾彼此关切、可持续和持久的解决方案。中方愿根据当事方的要求，考虑国际社会尤其是“全球南方”国家的关切，为危机政治解决继续发挥建设性作用。

加沙冲突造成前所未有的人道灾难，战火不能重燃，停火协议必须得到连续有效执行。加沙和约旦河西岸都是巴勒斯坦人民的家园。“巴人治巴”是加沙战后治理应当坚持的重要原则，“两国方案”是唯一可行的解决方案。巴勒斯坦问题这一历史不公已延宕70多年，不能再次被边缘化。

国际社会应尊重叙利亚人民的选择，同时要严防极端势力在叙流窜坐大，不能让暴恐分子在叙有容身之地。

各位同事！

今年是二十国集团的“非洲时刻”。继非盟成为正式成员后，二十国集团峰会首次在非洲大陆举办。我们应该倾听非洲声音，重视非洲关切，支持非洲行动，为非洲的和平与发展做出努力，让约翰内斯堡峰会留下鲜明的“非洲印记”。中方坚定支持非洲人民自主解决非洲问题，反对外部势力干涉非洲国家内政，相信非洲人民有智慧、有能力、也有权利处理好自己的事情，非盟“消弭枪声”目标一定能够实现。

曼德拉先生说过，破坏和平轻而易举，缔造和平的人才是英雄。中方愿同各方一道，凝聚更多维护和平的共识，壮大更多维护和平的力量，建设持久和平、普遍安全的世界！

谢谢大家。

(责编：艾雯、崔越)