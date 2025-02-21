新华社巴黎2月20日电（记者唐霁）法国总统马克龙20日表示，乌克兰问题促使欧洲必须在安全和防务上加强战略自主。

马克龙当天在社交媒体上回答网友有关俄乌冲突、欧洲安全等的提问时说，乌克兰局势“关系到欧洲的安全和利益”，但目前状况令人担忧。他呼吁“实现持久而稳固的和平”，让乌克兰稳定下来并获得安全保障。他同时强调，“需要由乌克兰人谈判获得和平”。

马克龙重申，法国目前无意向乌克兰派遣作战部队。但如果谈判能够实现真正的持久和平，“不排除”法国可能在和平协议签署后派遣部队保障乌克兰安全。

关于欧洲防务合作问题，马克龙说，欧洲建立一支统一军队“非常困难”，但他认为必须加强欧洲的安全和防务能力，为此需要增加国防支出占国内生产总值的比重。他希望欧洲“在未来几周内”共同投入大规模资金，购买和生产更多国防产品。他同时警告说，如果欧洲将采购的方向转向美国，那么“我们的战略自主权将不会得到加强”。

马克龙确认，他将于数日后前往美国与美国总统特朗普举行会谈。他认为，特朗普“给盟友带来了不确定性”。

(责编：艾雯、崔越)