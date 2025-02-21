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王毅会见土耳其外长费丹

2025年02月21日08:32 | 来源：新华网
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新华社约翰内斯堡2月20日电 当地时间2月20日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在约翰内斯堡应约会见土耳其外长费丹。

王毅表示，中土都是全球南方国家，都在加快推进工业化进程，两国务实合作有着巨大潜力。中方高度重视并将中土关系放在中东外交重要位置，愿同土方加强沟通协调，深化发展战略对接，拓宽合作领域空间，造福两国和地区国家。感谢土方前不久为在叙利亚中国公民安全撤离提供的帮助。坚决打击一切形式的恐怖主义符合中土双方共同利益，也是国际社会的高度共识，中方愿同土方加强反恐合作，共同维护地区乃至世界和平安宁。

费丹表示，近年来，土中各层级各领域交往密切，双方政府间合作委员会机制会议成功举行，“中间走廊”同“一带一路”倡议对接顺利推进，中国已成为土耳其第二大贸易伙伴。土方愿同中方扩大经贸投资规模，拓展可再生能源、信息技术、人工智能等新兴领域合作，将继续加强双方在双多边层面的反恐、执法安全等合作。

双方还就地区热点问题交换了意见。土方赞赏中方在乌克兰危机、巴勒斯坦等问题上的公正立场，支持中国巴西联合提出的“六点共识”，赞同必须坚持“两国方案”，欢迎中方同地区国家加强联系。

(责编：艾雯、崔越)

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