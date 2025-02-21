打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“海上桂林”下龙湾

袁忠民
2025年02月21日06:28 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　下龙湾是越南北方广宁省北部湾的一处海湾，越南语意为“龙下海的地方”。在下龙湾辽阔的海面上，分布着近2000座大大小小的礁岛，形状各异，姿态万千。

　　礁石、海水、天色，构成下龙湾的大美。海美、山幽、洞奇，成就下龙湾的“三绝”。1994年，下龙湾被列入联合国教科文组织世界遗产名录。

　　因景色酷似中国桂林山水，下龙湾在华人间也有“海上桂林”之誉。游览桂林山水走的是陆路和一条漓江，而观赏下龙湾的山水，则是船行海上，领略别样海韵。

　　朝霞初绽，翠绿的下龙湾更显葱茏。我们来到码头，只见帆桅高立，游人涌动，登上一艘小型游船，向深海驶去。海面如铺上一层鲤鱼的鳞片，波光潋滟，泛着青蓝色的光晕，幽深不可测。游船犁出长长的水带，掀起层层波浪。水柱水点，即起即逝。

　　在一个多小时的航行中，只见海面上山石星罗棋布，石海相融，神采各异。苍翠的峰峦漂浮在无垠的海面，倒影连绵——这是喀斯特地貌独有的自然奇观。这些礁岛有的绝壁千仞，有的葱茏如盖，有的孤峰傲立，有的峰丛相拥……有的形似水中筷子，纤细却挺拔；有的仿若浮于波涛上的铜鼎，沉稳厚重；更有那跃跃欲试的骏马，仿佛正要踏浪奔向无垠天际……

　　两座紧挨着的小石山跃入眼帘。它们矗立在海面，因一条狭窄海沟分隔而对坐，如一对雄鸡在搏击争斗，活灵活现，令人称奇。这是斗鸡石，已成为越南旅游业的标志。

　　游船继续前行，从一个山洞拐进一个封闭的海湾。四周山石垂直，绝壁凌空。如果从上方俯视，圆如满月，故称月亮湖。小猴在山间、水边嬉戏，好一幅灵猴戏水动态图。

　　下龙湾海域的石礁和石山周边，散布着一些专售海鲜的小渔船。近午，我们的游船停在一条小渔船旁，一脚踏上去，船家自捕的各色海鲜任你选购。我们购买了鲜活的龙虾、对虾等，由船家在渔船上现做现炒，再配上一杯下龙湾甘蔗酒，海天一色中，临风大快朵颐，好不惬意。

　　下龙湾是大自然瑰丽的画廊。嶙峋的水上喀斯特地貌错落浮现，与景象万千的北部湾海上风光融为一体。乘船穿行其间，耳畔只有水波轻拍船舷，心绪也仿佛随之舒展，沉入这片宁静辽阔。

　　身处异国他乡的“海上桂林”，我想起唐代文学家韩愈赞美桂林山水的名句“江作青罗带，山如碧玉篸”。我改动一个字，用“海作青罗带，山如碧玉篸”形容这里，也是很贴切的吧。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月21日 17 版）

(责编：白宇、卫嘉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部