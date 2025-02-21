袁忠民

下龙湾是越南北方广宁省北部湾的一处海湾，越南语意为“龙下海的地方”。在下龙湾辽阔的海面上，分布着近2000座大大小小的礁岛，形状各异，姿态万千。

礁石、海水、天色，构成下龙湾的大美。海美、山幽、洞奇，成就下龙湾的“三绝”。1994年，下龙湾被列入联合国教科文组织世界遗产名录。

因景色酷似中国桂林山水，下龙湾在华人间也有“海上桂林”之誉。游览桂林山水走的是陆路和一条漓江，而观赏下龙湾的山水，则是船行海上，领略别样海韵。

朝霞初绽，翠绿的下龙湾更显葱茏。我们来到码头，只见帆桅高立，游人涌动，登上一艘小型游船，向深海驶去。海面如铺上一层鲤鱼的鳞片，波光潋滟，泛着青蓝色的光晕，幽深不可测。游船犁出长长的水带，掀起层层波浪。水柱水点，即起即逝。

在一个多小时的航行中，只见海面上山石星罗棋布，石海相融，神采各异。苍翠的峰峦漂浮在无垠的海面，倒影连绵——这是喀斯特地貌独有的自然奇观。这些礁岛有的绝壁千仞，有的葱茏如盖，有的孤峰傲立，有的峰丛相拥……有的形似水中筷子，纤细却挺拔；有的仿若浮于波涛上的铜鼎，沉稳厚重；更有那跃跃欲试的骏马，仿佛正要踏浪奔向无垠天际……

两座紧挨着的小石山跃入眼帘。它们矗立在海面，因一条狭窄海沟分隔而对坐，如一对雄鸡在搏击争斗，活灵活现，令人称奇。这是斗鸡石，已成为越南旅游业的标志。

游船继续前行，从一个山洞拐进一个封闭的海湾。四周山石垂直，绝壁凌空。如果从上方俯视，圆如满月，故称月亮湖。小猴在山间、水边嬉戏，好一幅灵猴戏水动态图。

下龙湾海域的石礁和石山周边，散布着一些专售海鲜的小渔船。近午，我们的游船停在一条小渔船旁，一脚踏上去，船家自捕的各色海鲜任你选购。我们购买了鲜活的龙虾、对虾等，由船家在渔船上现做现炒，再配上一杯下龙湾甘蔗酒，海天一色中，临风大快朵颐，好不惬意。

下龙湾是大自然瑰丽的画廊。嶙峋的水上喀斯特地貌错落浮现，与景象万千的北部湾海上风光融为一体。乘船穿行其间，耳畔只有水波轻拍船舷，心绪也仿佛随之舒展，沉入这片宁静辽阔。

身处异国他乡的“海上桂林”，我想起唐代文学家韩愈赞美桂林山水的名句“江作青罗带，山如碧玉篸”。我改动一个字，用“海作青罗带，山如碧玉篸”形容这里，也是很贴切的吧。

《 人民日报 》（ 2025年02月21日 17 版）

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