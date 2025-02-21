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在曼谷感受“中泰一家亲”（旅人心语）

杨  一
2025年02月21日06:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　在曼谷素坤逸EM商圈，游人与熊猫玩偶合影留念。
　　阿努萨克·拉威拉摄（影像中国）

　　今年春节期间，泰国首都曼谷素坤逸EM商圈被大大小小的熊猫玩偶等饰物装点一新。慕名去打卡时，我看到一只大型熊猫充气玩偶手持中泰两国国旗，吸引了大批市民、游客拍照留念；印有中泰建交50周年标识的花车上，憨态可掬的熊猫人偶不时与过往行人互动。在泰国生活这几年，我时常看到这样的温馨场面。

　　中泰友好传承千年，“中泰一家亲”历久弥新。早在西汉时期，中泰两国间就已有了友好交往的记载。唐宋时期，海上贸易蓬勃兴起，满载丝绸、瓷器、茶叶的商船乘风破浪，两国物产互通有无。明代，郑和船队将开垦梯田、凿井、晒盐等技术传到泰国，泰国的珍稀木材也传入中国，至今广受喜爱。如今，中泰经贸、文化、人员往来日益密切，两国在热络的交流互动中增进了解和友谊。

　　在刚刚落幕的第九届亚洲冬季运动会上，泰国派出87名运动员参赛，是东南亚地区规模最大的代表团。亚冬会上，泰国运动员的脸上总挂着灿烂的笑容，如同家乡的艳阳一般。第一次参加亚冬会的泰国女子冰壶队队员甘雅·娜察纳隆笑着说，虽然只训练了短短4个月就来参赛，但她享受这里的一切。

　　不久前，第十七届国际大学生雪雕大赛在哈尔滨举办，泰国邵瓦帕职业技术学院代表队的《双守护者之绊》获得一等奖。作品融合了中国狮子、泰国巨人等文化元素，表达对家园共同的爱。得知这一好消息，我不禁想起去年的大赛上，这支代表队的作品也获得了一等奖。当时，领队颂猜告诉我，那是他们第一次看到下雪，还和哈尔滨的老师、同学交了朋友，明年一定还去参赛……冰雪，已经成为泰国这个热带国家与中国增进友谊的纽带。

　　去年3月，中泰互免签证协定正式生效。近一年来，两国民众在旅行中亲身感受着对方国家的自然风光、人文风情和发展脉动。在我的朋友圈里，不仅有中国朋友晒出普吉的阳光沙滩、清迈的古城墙，也有泰国朋友打卡重庆的麻辣火锅、成都的宽窄巷子……社交媒体上，一张张鲜活灵动的照片勾勒出两国民众心目中彼此的模样。

　　太极拳与泰拳，是中泰两国闻名世界的武术流派。太极拳以柔克刚、内外合一，注重身体协调性训练；泰拳激烈敏捷，强调拳、腿、膝、肘协调配合，攻击力强。两个流派风格迥异，却相处得宜。

　　在曼谷，泰拳馆遍布大街小巷，赛事宣传海报随处可见。这几年里，当地泰拳馆里的中国面孔突然多了起来，越来越多中国选手正在走近泰国的格斗文化。如今，已经有中国选手与泰国顶级搏击赛事“泰之战”签约；去年底，“泰之战”首次在青岛举办赛事，中泰选手还组成联队，与来自欧美国家的高手过招。

　　清晨，曼谷的公园绿荫下总能看到几名练习太极拳的老人，动作不疾不徐、形神兼具，为喧嚣的城市增添一分宁静。每到周末，曼谷中国文化中心开设的太极拳课也会吸引各年龄段的孩子，他们的招式尚显稚嫩却朝气十足，正是一粒粒传递中泰友谊的种子，孕育希望，静待萌芽。

　　房前的石榴树、潮汕地区的童谣、清明扫墓习俗……泰国电影《姥姥的外孙》中的这些镜头，让我感觉熟悉又亲切。影片以独特的跨文化视角，勾勒出泰国华裔家庭三代人在时代变迁中的悲欢离合。这部斩获2024年泰国票房冠军的佳作也在中国收获过亿票房。中国观众为这部电影写下了上千条影评，从影片中人物的故事观照自身的经历和生活。

　　这部承载着中华文化印记的电影，将中泰人民的心灵悄然串联。它以细腻的笔触描绘着那些跨越国界的情感图景——或许是节日里熟悉的仪式感，或许是代际之间微妙的情感羁绊。当银幕上的故事徐徐展开，观众不仅看到了异国风景，更在那些似曾相识的文化符号中，找到了属于自己的情感坐标。

　　50年间，正是这些日常生活中的点点交流印记，让中泰友谊愈发醇厚。在春节的曼谷街头，我见到一个双语横幅，中文写着：“中泰同心，福满人间。”这或许是为“中泰一家亲”写下的又一个动人注脚，不仅是深厚情谊的见证，更是未来美好故事的序章。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月21日 17 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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