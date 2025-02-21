2024年上半年区域森林砍伐率下降55%

本报记者 宋亦然

位于巴西里约热内卢附近的大西洋森林一景。

本报记者 宋亦然摄

在巴西大西洋沿岸，茂盛的植被随着山脉和海岸线绵延起伏。特别是由森林、红树林、雷斯廷加植被和湿地等组成的大西洋森林在巴西乃至南美地区生态系统中发挥着重要作用。近年来，巴西政府采取多项举措，加大对大西洋森林的保护，取得积极进展。

大西洋森林从南到北横跨巴西17个州，面积达130万平方公里。这里居住着巴西约70%的人口，还是上百种哺乳动物、爬行动物、鸟类、鱼类以及2万种植物的家园。不久前，巴西大西洋森林砍伐预警系统发布的监测数据显示，与2023年同期相比，2024年上半年该区域的森林砍伐率下降55%。“森林砍伐下降表明了巴西环境政策执行力度得到加强，特别是环境和气候变化部等相关政府部门采取了积极行动。”拯救大西洋森林基金会执行董事路易斯·平托表示。

巴西通过加大执法和环境保护教育力度、暂停向非法砍伐者提供信贷以及加强远程监控等措施，限制对大西洋森林的商业开发。去年9月，巴西17个州同时开展“大西洋森林行动”，这是该国最大规模的年度打击砍伐行动。该行动首先根据拯救大西洋森林基金会等组织提供的信息对砍伐森林地区进行检查，确定受影响区域的所有者，并由公共组织和环境警察进行评估。如果发现为非法砍伐森林行为，相关责任人将被罚款，并可能面临民事和刑事制裁。

在私人区域再造林也是保护大西洋森林的重要措施。巴西国家空间研究所的数据显示，71.6%的大西洋森林已经被砍伐。而据拯救大西洋森林基金会称，大西洋森林剩余区域中，近80%的土地属于私人财产。里约热内卢的农场主莱昂纳多·马托斯就参与了再造林活动。目前，该农场再造林面积已达3.8公顷，不仅显著改善了农场的水土状况，周边环境也发生了明显改变。“空气变得更清新了，许多动物也回归家园，这是我们10年前无法想象的，这也有利于农业的可持续发展。”

尽管大西洋森林的砍伐率有所下降，但之前森林砍伐造成的影响仍然令人担忧。研究表明，该区域内60%的城市目前原生植被不足30%。多年来，只有里约热内卢州、北里奥格兰德州和圣保罗州恢复的植被数量超过生物群落损失的数量。巴西圣保罗大学生态学教授雷纳托·利马表示，大西洋森林内共有4950个树种，其中大约一半为大西洋森林独有树种。在特有物种中，有82%面临着不同程度的灭绝威胁。“当下应尽快制订一系列相应的保护计划。”雷纳托说。

日前，巴西环境和气候变化部正式就“预防和控制大西洋森林砍伐和火灾行动计划”征求公众意见。该计划包括可持续生产活动、环境监测和控制、土地规划和监管、经济手段4个关键领域的13个战略目标，旨在逐步减少对大西洋森林的砍伐和火灾的发生，同时促进该地区向可持续发展模式过渡，并计划将打击非法砍伐森林纳入国家政策。

（本报里约热内卢电）

《 人民日报 》（ 2025年02月21日 15 版）

(责编：白宇、卫嘉)