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三问世界多极化（寰宇平）

2025年02月21日06:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　防止国际秩序变革期出现动荡失序、冲突对抗，关键是要推动平等有序的世界多极化，把规则挺在第一位，与时俱进更新合作观

　　

　　在近日举行的第六十一届慕尼黑安全会议上，多极化是各方关注与探讨的焦点话题。当今世界是否正向多极化方向发展？多极化是否会导致国际体系乱象加剧、治理失效？如何才能推动世界多极化健康稳定发展？这三个问题的答案，关乎国际秩序稳定，关乎世界和平发展。

　　（一）

　　多极化的世界既是历史的必然，也正在成为现实。《2025年慕尼黑安全报告》以“多极化”为主题，指出“我们已经生活在一个由多极化塑造的世界中”。这一判断符合当前国际社会的主流认知。

　　在国际关系中，“极”通常指的是在国际体系中具有关键影响力的政治经济力量。多极化的本质是国际权力、全球治理由各方共商共建共享。上世纪90年代初，随着冷战结束，世界加快走向多极化。各国各地区都希望在国际事务中独立自主发挥更大作用。

　　当前，多极化已成为国际力量对比演变的直观映射。国际货币基金组织的数据显示，2023年新兴市场经济体和发展中经济体的国内生产总值占全球份额已达58.9%。《2025年慕尼黑安全报告》显示，金砖国家的全球贸易和原油生产与出口量均占全球的约40%。这不仅是经济发展故事，也是国际秩序结构变革的基础。传统上由欧美唱主角的慕尼黑安全会议，今年约有30%的发言者来自全球南方国家，正是世界走向多极化的缩影。全球南方国家在处理国际事务时更加自主自信，并积极通过金砖国家、上海合作组织等平台推动国际关系民主化，为世界多极化进程注入关键动力。

　　《2025年慕尼黑安全报告》指出，多极化不仅体现在物质性力量的扩散上，还表现为世界在意识形态上变得更加多元。冷战结束初期一度甚嚣尘上的所谓“历史终结论”已经彻底终结，广大发展中国家自主探索发展道路的决心和信心不断增强，推动不同文明平等交流、包容互鉴成为“全球南方”的共同抉择。

　　多极化是历史发展方向，但其进程不会一蹴而就。面对世界多极化大势，国际上犹疑不决者有之，逆流而动者亦有之。在慕尼黑安全会议上，仍有所谓“单极”“两极”等误读现实与趋势的声音。尽管如此，从历史的长周期看，多极化进程必然会在曲折发展中不断积蓄力量。

　　（二）

　　当前国际局势变乱交织，单边主义、保护主义明显抬头，世界面临重回丛林法则的风险。有人企图将责任推给多极化，认为一个多极化的世界，必然是一个碎片化、无序化、冲突化的世界。

　　将当前世界的乱象归咎于多极化，无异于“倒果为因”。多极化不是当今世界所面临问题的“因”，恰恰是个别国家违背多极化大势，按捺不住单边主义的冲动，才让这个世界乱象丛生。“脱钩断链”“小院高墙”等行为扰乱全球经济合作，动辄退群、单边施压等做法严重损害国际多边合作。这些行为的根源，是对单极霸权的留恋，是对零和思维的固守，是对多极化大势的抗拒。

　　将多极化视为“混乱配方”的论调，反映的是对权力转移的焦虑。近年来，部分曾经主导国际秩序的国家对多极化进程的快速发展明显不适，时时徜徉于幻想之中的“黄金过往”：或是继续鼓吹所谓“霸权治下的稳定”，或是想要恢复所谓“自由主义秩序”的主导地位。这些“怀旧”论调，无视“全球南方”长期遭受的结构性压制，漠视霸权体系引发的历史创伤。《2025年慕尼黑安全报告》的观察颇能说明问题：对许多全球南方国家来说，过去并不像西方所认为的那样美好，未来也未必如西方担忧的那般糟糕；当被问及多极化前景时，金砖国家受访者整体上比七国集团受访者更为乐观。

　　多极化的世界更能反映国际社会对公道正义和合作共赢的追求，更契合促进世界和平发展的现实需要，更有助于全球治理体系的改革完善。提升发展中国家在国际体系中的代表性和发言权不会导致“西方的缺失”，而将促进世界的正和，有利于在多极世界中维持多边主义的活力。联合国秘书长古特雷斯指出，多极化有望成为“修复多边主义的方式”。

　　（三）

　　防止国际秩序变革期出现动荡失序、冲突对抗，关键是要推动平等有序的世界多极化。国际社会应合力倡导平等相待、尊重国际法治、践行多边主义、坚持开放共赢，共同做多极体系中的确定性因素、变革世界中的建设性力量。

　　推动平等有序的世界多极化，必须把规则挺在第一位。联合国宪章宗旨和原则是处理国际关系的根本遵循，也是建设多极世界的重要基石。欧盟外交与安全政策前高级代表博雷利表示：“当参与游戏的玩家数量增加时，自然的应对方式应该是强化管理游戏的规则。”德国总统施泰因迈尔在慕安会期间发出警示，缺乏规则不应成为世界重组的模式。这些声音道出了一个共同观点，即在推进世界多极化的进程中，不能迷信实力至上，不能重现弱肉强食。大国要带头讲诚信、讲法治，坚决摒弃言行不一、双重标准。当权力分散伴随责任共担，丛林法则方能被文明秩序替代。

　　推动平等有序的世界多极化，必须与时俱进更新合作观。关于多极化的一种突出担忧是，各方将自行其是，导致全球公共产品供给不足。防止出现这种局面，关键是要准确把握本国利益与共同利益的关系，树立正确的合作观。巴西总统卢拉指出，要将我们的共同生活“去地球化”是不可能的。换言之，在各国命运与共的当下，没有国家可以独善其身，讲合作、谋共赢、求正和才是维护自身利益的必由之路。践行真正的多边主义，坚持共商共建共享，推动普惠包容的经济全球化，才能让各方因应挑战的能力不断增强，追逐发展梦想的步伐更加坚实。

　　国际社会应抓住历史机遇，展现历史主动，携手推动平等有序的世界多极化，以智慧超越恐惧，以合作取代对抗，以规则消弭混沌，推动历史车轮向着光明的前途前进。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月21日 15 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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