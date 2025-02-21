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第三届链博会推介会在南非举行

2025年02月21日06:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报约翰内斯堡2月20日电  （记者邹松）中国—南非经贸论坛暨第三届链博会推介会20日在南非约翰内斯堡举行。中南两国商协会和企业代表等200余人参加。

　　中国贸促会会长任鸿斌在致辞中表示，中国贸促会始终致力于推动中南经贸关系发展，愿与南非工商界携手，积极推进高质量共建“一带一路”，拓展经贸务实合作；加强产业链供应链合作，欢迎南非工商界积极参与第三届链博会；深化多边机制下的工商界合作，积极组织中国工商界参与南非二十国集团工商峰会，全力支持南非办好2025年二十国集团活动。

　　中国驻南非使馆公使李志刚、南非豪登省副省长雅各布·马马波罗等出席会议。活动期间，中展集团现场推介第三届链博会。中国国际经济贸易仲裁委员会与南非仲裁基金会签署有关合作协议。

　　第三届链博会将于2025年7月16日至20日在北京举办，设置先进制造链、清洁能源链、智能汽车链、绿色农业链、数字科技链、健康生活链和供应链服务展区，同期将举办专题研讨、招商推介、供需对接、新品发布等活动，为全球产供链协同发展搭建更高效的交流合作平台。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月21日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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