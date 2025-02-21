——访国际热核聚变实验堆组织总干事巴拉巴斯基

本报记者 尚凯元

“作为一个前所未有的全球合作项目，中国在‘人造太阳’计划中发挥了至关重要的作用。”近日，国际热核聚变实验堆（ITER，又称“人造太阳”）组织总干事彼得罗·巴拉巴斯基在接受本报记者采访时表示，“中国是ITER的关键合作伙伴之一，中方工程师和科学家们为‘人造太阳’计划作出了大量贡献。”

“人造太阳”计划是目前全球规模最大、影响最深远的国际科研合作项目之一，旨在模拟太阳发光发热的核聚变过程，探索受控核聚变技术商业化可行性。项目由中国与欧盟、印度、日本、韩国、俄罗斯和美国七方共同实施。

自2006年正式签约加入ITER组织以来，中方始终恪守国际承诺，中国企业和科研人员勇挑重担，承担了多个采购包的制造任务，涉及磁体支撑系统、磁体馈线系统、电源系统、辉光放电清洗系统、气体注入系统、可耐受极高温的反应堆堆芯“第一壁”等核心关键部件。

2024年2月29日，ITER组织与中核集团中核工程牵头的中法联合体正式签署真空室模块组装合同。这是继成功安装其“心脏”——托卡马克装置这一核心设备之后，中方牵头的团队再次承担ITER核心设备的安装任务。巴拉巴斯基表示：“中法联合体已被证明是可靠的工业合作伙伴，展示了卓越的品质和强大的执行力。”

在积极参与国际大科学合作的同时，中国的新一代“人造太阳”中国环流三号也持续取得重大科研进展，并于2023年年底面向全球开放。2024年首轮国际联合实验，就吸引了包括法国原子能委员会、日本京都大学等全球17家机构、科研院所和高校参与。

巴拉巴斯基强调：“一直以来，国际合作是核聚变能源研究的显著特征，中国的研究为全球核聚变领域带来更多可能性。”他特别提到，ITER的科学家非常依赖位于中国合肥的全超导托卡马克核聚变实验装置（EAST）提供的实验数据，这些数据对验证钨作为面向等离子体材料的可靠性和可操作性问题至关重要。

对于“人造太阳”的未来，巴拉巴斯基始终充满信心：“这是一项意义深远的科学合作实验，涉及全球超过一半的人口和80％以上的经济力量，是国际科学合作的象征。”他表示，“人造太阳”计划彰显了全球合作的强大力量，对于当今世界的价值已经远远超出科学的范畴。

（本报巴黎电）

《 人民日报 》（ 2025年02月21日 03 版）

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