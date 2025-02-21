法贾尔·希拉万

作为金砖国家中最大的经济体，中国在金砖合作机制中发挥着重要作用。印尼将同其他金砖国家协调立场，进一步增强“全球南方”在国际舞台上的声音

作为东南亚最大的经济体，印度尼西亚在区域和全球事务中发挥着重要作用。今年初，印尼成为金砖正式成员，反映出印尼参与全球治理的深远考虑。通过加入这一具有影响力的新兴市场国家和发展中国家团结合作平台，印尼希望提升国际影响力、拓展合作伙伴关系，进一步巩固本国对包容性发展的长期承诺。

成为金砖正式成员为印尼打开新的经济合作之门。发展基础设施尤其是增强国内各岛屿之间的互联互通是印尼的当务之急。通过加入金砖合作机制，印尼将在基础设施建设、技术交流以及贸易网络扩展方面发挥自身潜力。通过实施公路、港口建设等项目，印尼将推动建设更为一体化的国家和区域市场。印尼还将加速在能源、数字基础设施等领域的项目开发，在日益紧密联系的世界中打造更强劲的增长与韧性。在金融科技、电子商务和人工智能等领域加强同其他金砖国家的合作，将助力印尼创新发展，创造新的经济增长点。发展海洋经济是印尼“全球海洋支点”构想的重要内容。同其他金砖国家加强合作，有助于印尼推动港口现代化、加强海洋资源管理、加快蓝色经济发展。印尼在维护海洋安全、加强海洋贸易与资源开发能力建设等方面具有潜力。

印尼成为金砖正式成员不仅关乎经济发展，还具有更深远的战略影响。长期以来，印尼奉行积极独立的外交政策，成为推动建设更加公正的世界秩序的重要力量。印尼成为金砖正式成员有助于促进亚太地区的和平与稳定。金砖合作机制强调多边解决方案和包容性增长。该机制通过放大新兴市场国家和发展中国家的声音，推动“全球南方”更广泛参与国际事务，支持世界多极化进程。印尼支持以对话方式解决分歧，与金砖合作机制一贯秉持的合作精神高度一致。

印尼的加入为金砖合作机制注入新动力。印尼将金砖合作机制视为推动全球治理变革的重要平台，将为金砖合作机制带来新的区域视角，有助于提升金砖国家的整体影响力。通过加入金砖合作机制，印尼将利用其外交优势，在国际金融改革、气候政策以及全球可持续发展等议题上发挥影响力，推动建立更加公正、平衡和包容的全球治理体系。

作为金砖国家中最大的经济体，中国在金砖合作机制中发挥着重要作用。印尼可以参考中国在基础设施建设、清洁能源利用和数字化平台建设等方面的专业知识，实现加快能源转型、推动工业现代化、提升国内连通性等目标。印尼将同其他金砖国家协调立场，进一步增强“全球南方”在国际舞台上的声音。

（作者为印度尼西亚商业与经济研究所高级研究员）

《 人民日报 》（ 2025年02月21日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)