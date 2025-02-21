本报记者 张慧中 禹丽敏 李增伟

中欧商贸物流合作园区在建的瓦茨电商产业园智能仓航拍图。

皓 东摄

切佩尔港物流园内，工作人员正在操作处理订单。

本报记者 禹丽敏摄

切佩尔港物流园内，货车正在装卸货物。

本报记者 禹丽敏摄

在匈牙利首都布达佩斯以南20多公里，匈塞铁路匈牙利段陶克绍尼站建设工地一派繁忙景象。中匈工程人员正在紧张施工，装载着铁路建设所需材料的工程车辆不时驶过。

匈塞铁路连接布达佩斯与塞尔维亚首都贝尔格莱德，是中匈共建“一带一路”的标志性项目。匈牙利是首个同中国签署“一带一路”合作文件的欧洲国家，是中方推进共建“一带一路”及中国—中东欧国家合作的重要伙伴。随着共建“一带一路”倡议同匈牙利“向东开放”战略深度对接，中匈两国不断深化投资、基础设施建设、金融、新能源、通信技术等各领域务实合作，共同为地区乃至世界经济复苏注入动力。

匈塞铁路匈牙利段——

“将有效促进中东欧地区互联互通”

匈塞铁路项目在建匈牙利段全长约159公里，由中国中铁九局和中铁电气化局与匈牙利合作方组成的联合体实施。项目建成后，从布达佩斯到贝尔格莱德的车程将从8小时缩短至3小时左右，进一步增强匈牙利在中东欧地区的交通枢纽地位。

匈塞铁路是中国中铁在欧盟的首个项目。中铁九局项目分部总工程师陈仲亮表示，项目建设需要符合欧盟标准，适应匈牙利的路基结构形式、施工材料以及工艺工法等。但与施工技术相比，更具挑战性的是将绿色理念融入项目建设。他和团队历经10个月的准备，形成了1300多页的《匈塞铁路项目环境评估报告》，最终获得了匈牙利环评审批部门颁发的环境许可证。在匈牙利候鸟繁殖期暂停施工；帮助匈牙利国家一级保护动物白肩雕成功迁徙；严格遵守施工中材料运输、噪声、震动等方面法律规定……中企以过硬的技术水平和负责任的环保措施赢得了当地民众的认可。

匈塞铁路匈牙利段首席技术经理亚当·里尔—欧西表示，建成后的匈塞铁路将极大便利匈塞两国人员和物流往来，显著拉动沿线地区经济发展。在中铁电气化局项目分部担任综合办公室副主任的乔治·巴特哈表示，匈塞铁路匈牙利段建设引入了中国的技术和工艺，大幅提升了铁路建设效率。“匈塞铁路将有效促进中东欧地区互联互通，助力匈牙利成为中东欧地区的物流枢纽。这样的国际合作项目带来了互相学习的好机会，所有参与方都有所收获。”巴特哈说。

中欧商贸物流合作园区——

“帮助更多中国企业进入欧盟市场”

装满货物的集装箱整齐排列，刚刚到达的货运卡车正等待卸货；工人们驾驶着叉车来回穿梭，有条不紊地装卸着货物……这里是隶属于中欧商贸物流合作园区的切佩尔港物流园仓库。仓库所在的切佩尔港，位于布达佩斯南部，紧邻多瑙河，毗邻中欧班列布达佩斯站，区位优势十分明显。

克里斯托弗·帕特伊已在中欧商贸物流合作园区工作近3年，目前是园区部门主管，主要负责与中国企业相关的业务发展。他告诉记者：“最近有很多中国公司入驻匈牙利。我们希望提升服务水平，帮助更多中国企业进入欧盟市场。”

中欧商贸物流合作园区成立于2012年，除切佩尔港物流园以外，还包括布达佩斯机场仓等园区。2023年，中欧商贸物流合作园区开始建设专注于跨境电商海外仓业务的瓦茨电商产业园。该产业园内在建的智能仓项目，仓储面积达3.3万平方米，计划在今年一季度末投入使用。

目前，园区构建了海陆空立体式中欧运输新通道。中欧商贸物流合作园区副总经理李海涛介绍，2024年全年，园区与江西赣州国际陆港、山东高速集团等合作运营直达布达佩斯的中欧班列，共开行31列，运送1705个集装箱；与中远海运集团合作实施海铁联运，通过海运方式将货物运输至希腊比雷埃夫斯港等地中海北岸港口，再经铁路运抵布达佩斯；与宁波舟山港、德国威廉港等合作运营“中欧快航”业务，航程仅需26天，是目前中国至欧洲最快的海运航线之一，货物抵达威廉港后，再经铁路运抵布达佩斯。

为提升运力和效率，园区还开行“中欧卡航”，以卡车运输方式实现从中国杭州、上海、深圳、广州4个城市到匈牙利等欧洲国家之间的穿梭往返。2024年“中欧卡航”安全运营639车次，运载货物物资超过1.1万吨。此外，园区还先后开通中国郑州、杭州、香港等城市到布达佩斯的定班货运包机航班，2024年全年开行595个航空班次，共运输货物3.1万吨。

高索·巴拉兹是园区执行总裁和业务发展总监。谈到园区业务，他对记者说：“我们不仅仅是投入资金，也不仅仅是交换商品，而是共同创造价值。”

高质量共建“一带一路”——

“实现互利共赢，推动合作发展”

高质量共建“一带一路”是中匈合作持续升级的重要抓手，一系列项目建设为当地民众带来实实在在的好处。

据中欧商贸物流合作园区统计，截至2024年12月，该园区已累计完成投资1.71亿美元，完成建筑面积21.3万平方米，提供了约1500个就业岗位。瓦茨电商产业园智能仓正式投产后，还将新增200个就业岗位。在切佩尔港物流园，克里斯托弗·帕特伊告诉记者，物流园已基本实现员工本地化，共有当地员工约400人。

目前，园区正在积极布局电商物流业务。李海涛告诉记者，瓦茨电商产业园智能仓项目应用了先进的机器人及后台仓储无人化技术，建成后将成为中东欧规模最大、技术最先进的智能仓储项目之一。今后，园区将为中匈两国乃至中国与中东欧地区间的跨境电商业务提供头程干线运输、海外仓储、报关清关、尾程派送等全系列服务。

匈牙利的牛肉、托卡伊葡萄酒等优质农产品走进中国千家万户，来自中国的新能源汽车行驶在匈牙利大街小巷……近年来，中匈务实合作蓬勃发展。匈牙利国际事务研究院院长格拉登·帕平表示：“匈牙利正在探索进一步推进工业发展，特别是加强运输和物流方面的互联互通。匈牙利坚定支持并将继续积极参与高质量共建‘一带一路’。”

“匈牙利希望通过‘向东开放’战略与共建‘一带一路’倡议对接，实现互利共赢，推动合作发展。”匈牙利国民经济部副国务秘书博考伊·马顿表示，匈中合作符合两国共同利益，“来自中国的比亚迪、宁德时代等企业在匈牙利的新能源项目顺利推进，将为匈牙利经济发展提供更多动力。”

（本报布达佩斯电 本报记者颜欢参与采写）

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《 人民日报 》（ 2025年02月21日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)