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王毅会见俄罗斯外长拉夫罗夫

2025年02月21日00:08 | 来源：新华网
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新华社约翰内斯堡2月20日电 当地时间2月20日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在南非约翰内斯堡出席二十国集团外长会期间会见俄罗斯外长拉夫罗夫。

王毅表示，中俄新时代全面战略协作伙伴关系正在向更高水平、更广维度迈进。双方互利合作稳中有进，战略协作紧密有效，为维护两国和两国人民共同利益、推进世界多极化进程发挥了重要作用。中方愿同俄方不折不扣落实好两国元首重要共识，推动中俄关系在新的一年继往开来。

王毅说，今年迎来世界反法西斯战争胜利和联合国成立80周年，具有重大历史意义。在那场艰苦卓绝的斗争中，中俄两国人民浴血奋战，在东西线战场上为挽救国家危亡、争取世界和平付出了巨大民族牺牲，作出了重大历史贡献。中俄同为二战主要战胜国和联合国安理会常任理事国，共同肩负着捍卫二战胜利成果、维护战后国际秩序的重要责任。无论形势如何演变，中俄友好的根基牢不可破，大国的国际道义责无旁贷。双方要以共同纪念“80周年”为契机，深化中俄战略协作，积极弘扬正确二战史观，坚定维护以联合国为核心的国际体系，捍卫全球南方国家正当权益，推动构建平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化。

拉夫罗夫表示，普京总统同习近平主席为俄中关系和战略协作指明了方向。俄方愿与中方以此为遵循，加强高层交往，深化经贸、金融、人文等各领域务实合作，推动俄中全面战略协作伙伴关系取得更大发展，办好二战胜利80周年系列纪念活动。俄中都坚持多极化，是复杂动荡世界中的稳定因素。俄方高度认同中方提出的全球倡议，高度评价俄中高水平互信，愿同中方继续在金砖机制、上合组织、联合国、二十国集团等框架下加强沟通协调。

拉夫罗夫介绍了乌克兰危机最新发展和俄方考虑，表示俄方着眼解决危机的根源问题，致力于寻求达成公平、可持续、符合联合国宪章的和平方案。俄方重视中方秉持的客观、公正立场以及同巴西等国发起的“和平之友”小组，愿同中国保持沟通，同南方国家加强合作。王毅阐述了中方一贯立场，表示中方将继续为劝和促谈、政治解决危机发挥建设性作用。

双方还就中东局势等共同关心的国际和地区问题交换了意见，进行了协调。

(责编：卫嘉、白宇)

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