新华社北京2月20日电（记者唐诗凝、谢希瑶）商务部新闻发言人何亚东20日说，关税战没有出路也不会有赢家，美方应纠正错误做法，与各国一道，通过平等磋商，找到解决问题的办法。

在当天召开的商务部例行新闻发布会上，有记者问，美国总统特朗普13日签署备忘录，要求相关部门确定与每个外国贸易伙伴的“对等关税”。请问对此有何评论？中方是否做好应对准备？何亚东作出上述回应。

何亚东说，美方提出的“对等关税”做法一旦落地，必然严重破坏以最惠国待遇等规则为基础的多边贸易体制，对全球供应链造成冲击，也给正常的国际经贸活动带来巨大不确定性，很多国家明确表示反对。中方敦促美方不要动辄挥舞“关税大棒”，把关税作为工具四处搞胁迫。

他进一步表示，国际贸易基于各国自身资源禀赋和比较优势，有效促进全球经济发展，增进各国人民福祉。美方认为自己在国际贸易中“吃了亏”，要通过所谓“对等关税”提高对所有贸易伙伴的关税，这种做法既有违世贸组织规则，也无视多边贸易体制过去近八十年来谈判达成的利益平衡结果，以及美国长期以来从国际贸易中获得大量利益的事实，是典型的单边主义、保护主义。

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