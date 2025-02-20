打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

商务部回应美拟实施“对等关税”：关税战没有出路也不会有赢家

2025年02月20日18:29 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京2月20日电（记者唐诗凝、谢希瑶）商务部新闻发言人何亚东20日说，关税战没有出路也不会有赢家，美方应纠正错误做法，与各国一道，通过平等磋商，找到解决问题的办法。

　　在当天召开的商务部例行新闻发布会上，有记者问，美国总统特朗普13日签署备忘录，要求相关部门确定与每个外国贸易伙伴的“对等关税”。请问对此有何评论？中方是否做好应对准备？何亚东作出上述回应。

　　何亚东说，美方提出的“对等关税”做法一旦落地，必然严重破坏以最惠国待遇等规则为基础的多边贸易体制，对全球供应链造成冲击，也给正常的国际经贸活动带来巨大不确定性，很多国家明确表示反对。中方敦促美方不要动辄挥舞“关税大棒”，把关税作为工具四处搞胁迫。

　　他进一步表示，国际贸易基于各国自身资源禀赋和比较优势，有效促进全球经济发展，增进各国人民福祉。美方认为自己在国际贸易中“吃了亏”，要通过所谓“对等关税”提高对所有贸易伙伴的关税，这种做法既有违世贸组织规则，也无视多边贸易体制过去近八十年来谈判达成的利益平衡结果，以及美国长期以来从国际贸易中获得大量利益的事实，是典型的单边主义、保护主义。

(责编：牛镛、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部