外交部发言人介绍中方再次对福岛核污染水排海实施独立取样监测情况
2025年02月20日18:28 | 来源：新华网
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新华社北京2月20日电（记者马卓言、冯歆然）据报道，近日中国专家再次赴日本对福岛核污染水排海实施独立取样监测。外交部发言人郭嘉昆20日在例行记者会上答问时表示，2月19日至21日，在国际原子能机构组织下，包括中国在内的多国专家赴福岛第一核电站排海设施和附近海域，独立采集待排放的核污染水、海水等样本，并参与采集海洋生物样本。
郭嘉昆说，这是日方落实在福岛核污染水排海问题上承诺的具体步骤。今后，对福岛核污染水排海的国际监测和中方的独立取样监测将持续实施，中方将及时发布最新进展。
还有记者问：据了解，此前中方专家参与采集的海洋生物样本已运抵中国。请问中方能否证实？
郭嘉昆表示，福岛核污染水排海涉及很多方面，是一个复杂的、专业性很强的问题。为科学、全面评估福岛核污染水排海影响，在国际原子能机构组织之下，中方专家采集多种不同样本，包括排海口附近海域海水、海洋生物，以及核电站排海设施内的待排放核污染水。中方将会同国际社会继续完善相关安排。
郭嘉昆说，此前中方专家参与采集的海洋生物样本已于近日运抵中国，中国国内专业研究机构正在进行严谨、独立的检测、分析，并将及时公布结果。
(责编：牛镛、岳弘彬)
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