“中国同事对我来说亲如家人，重返公司工作就如同回家一样。”中国路桥公司承建的克罗地亚第二大城市斯普利特武切维察道路连接线项目开工一周年之际，项目团队成员、克罗地亚土木工程师塞尔玛·克努森日前在接受新华社记者采访时兴奋地说。

克努森与中企结缘于2018年7月。当时，克努森正在挪威一家跨国公司就职。得知由中国路桥公司牵头的中国企业联合体承建的佩列沙茨大桥及其连接线项目开工后，克努森果断放弃在挪威的工作，申请加入佩列沙茨大桥项目团队，因为修建佩列沙茨大桥是她父亲生前未竟的心愿。

加入大桥项目团队后，克努森负责采购建筑材料、与分包商签订合同等工作，她的工作能力和表现得到大家一致赞许。但天下无不散的筵席，2022年7月佩列沙茨大桥项目完工后，项目团队随之解散，克努森随后在萨格勒布找到一份待遇优渥的工作。

2023年9月，中国路桥公司成为武切维察道路连接线项目承建方。该项目2024年2月开工，克努森收到工作邀请后，当即辞去在萨格勒布的工作，重返中企团队。尽管薪资不如之前工作高，还不得不借住朋友家，但克努森对自己的决定无怨无悔。

克努森告诉记者，中国同事吃苦耐劳，既专业又敬业，而且非常友好、善良，乐于助人，跟他们合作感到非常愉快，“每次去上班就好像去见好朋友一样”，这正是她选择重新回归中企的缘由。克努森坦言，自己需要在工作中获得乐趣，需要对自己所做的事情感到满意，也需要因自己所做的工作而受到重视，而这一切她都从在中企的工作中感受到了。

在克努森看来，与佩列沙茨大桥项目相比，武切维察道路连接线项目同样意义重大，因为它将大大缓解斯普利特面临的交通压力，方便人们出行，促进斯普利特以及周边地区的交通、物流和经济发展。

克努森非常欣赏中企员工团结一心、保持密切沟通和协商、高效解决问题的团队精神。她说，尽管武切维察道路连接线项目难度大，包括一条2.5公里长的隧道、4座天桥和2座高架桥，工期只有短短的36个月，但她深信中方项目团队一定能够克服种种技术难关和挑战，按时完工。

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