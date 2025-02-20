新华社马德里2月19日电（谢宇智）西班牙首相桑切斯19日在马德里会见到访的埃及总统塞西，双方对美国总统特朗普此前提出的将加沙地带巴勒斯坦人外迁、“清空”加沙地带的设想表示反对。

根据西班牙政府发布的新闻稿，桑切斯强调，驱逐巴勒斯坦居民的提议“不道德”且“违反国际法和联合国决议”，可能会对该地区乃至全球稳定产生影响。他表示：“加沙属于巴勒斯坦人，也是未来巴勒斯坦国的一部分。”

桑切斯说，西班牙将继续为该地区通过政治手段达成“两国解决方案”而努力，并将支持3月4日在埃及首都开罗举行的阿拉伯国家紧急峰会关于加沙重建的提议。

塞西感谢西班牙政府在加沙问题上的立场以及对巴勒斯坦国的承认。他表示，应在不强迫人民流离失所的情况下重建加沙，并呼吁巴以继续交换被扣押人员、执行国际决议保护加沙人民。

特朗普1月25日提出“清空”加沙地带设想，称希望埃及和约旦接受并安置来自加沙地带的巴勒斯坦人。2月4日，特朗普表示希望美国“接管”并“长期拥有”加沙地带。10日，特朗普威胁，如果约旦、埃及不接受他的提议，美国可能暂停对两国的援助。特朗普“清空”加沙的设想遭到国际社会强烈反对。

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