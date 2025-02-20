新华社旧金山2月19日电（记者吴晓凌）美国弧形研究所19日在官网发布公报说，来自该研究所、美国芯片制造商英伟达公司和美国斯坦福大学等机构的研究人员共同开发的人工智能（AI）生物学模型Evo 2当天正式发布。

公报说，在前一代模型Evo 1的基础上，Evo 2发展成为目前生物学领域规模最大的AI模型。该模型基于超过12.8万个基因组数据的9.3万亿个核苷酸进行训练。

开发者表示，Evo 1和Evo 2模型的开发代表了新兴的生成式生物学领域的关键时刻，因为这些模型使机器能够“用核苷酸语言来读、写和思考”。

据介绍，Evo 2可用于多种任务，它能够识别影响蛋白质功能和生物体适应性的基因变化。例如，在针对与乳腺癌相关的BRCA1基因变体进行的测试中，Evo 2在预测哪些突变是良性突变、哪些是潜在致病突变方面达到了90%以上的准确率。这将有助于节省大量用于细胞或动物实验的时间和研究资金，通过找到人类疾病的遗传原因来加速新药研发。此外，Evo 2还可用于设计新的生物工具或治疗方法。

公报还强调说，考虑到潜在的伦理和安全风险，研究人员在Evo 2的基础数据集中排除了感染人类和其他复杂生物的病原体，并确保该模型不会对这些病原体的相关查询返回有效答案。

目前，Evo 2已开放给全球科研人员，他们可通过网页使用该模型，或可免费下载该模型的源代码、训练数据及参数。相关研究的预印本论文于19日发表在“生物学预印本文献库”上。

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