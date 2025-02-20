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中国企业亮相第三十届海湾食品展

2025年02月20日14:03 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜2月20日电 （记者张志文）第30届海湾食品展日前在迪拜世界贸易中心举行，100余家中国大陆企业参展，涵盖饮料、谷物、肉类、农副产品等品类，吸引众多全球专业买家洽谈合作。

第三十届海湾食品展正在迪拜举行，图为中国馆一角。人民网记者 张志文摄

第三十届海湾食品展正在迪拜举行，图为中国馆一角。人民网记者 张志文摄

作为本届展会中国馆策展机构，浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事长潘建军表示，海湾食品展是中东及北非地区影响力最大的食品行业展会，也是中国食品企业拓展中东市场的重要平台。本届展会上，中国馆展区面积达2000平方米，中国企业展出的食品行业新产品、新技术受到全球买家和顾客好评。

中外商家在第三十届海湾食品展上交流。人民网记者 张志文摄

中外商家在第三十届海湾食品展上交流。人民网记者 张志文摄

白城莲子、爆款石榴、罐头小料、经典奶茶……江西德都食品科技有限公司带来的中式茶饮产品抓人眼球。公司副总经理吴美清告诉记者，随着中式茶饮风靡世界，中国茶文化也正不断走向全球。作为一家食品供应链企业，该公司首次到迪拜参展，就是希望不断开拓海外市场，为国际消费者提供更多健康、美味、时尚的中式茶饮新选择。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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