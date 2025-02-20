“吊运轨枕时要注意码垛整齐再起吊，切割轨枕端部钢丝时务必佩戴防护面罩。”在阿尔及利亚西部铁路矿业线项目轨枕厂的机器轰鸣声中，中国技术工人正耐心指导当地工人作业。这个撒哈拉沙漠地区的首家标准化铁路混凝土轨枕厂，如今已进入全面投产阶段，日产轨枕突破了原设计产能。

这一成绩离不开中国企业对当地工程技术人员的悉心培养。阿尔及利亚籍轨枕厂试验工程师布达利·努尔丁感慨道：“这里为我提供了成长和发展的机会！”在中国师傅指导下，他学会了砂石料、水泥等原材料的测试分析，掌握了轨枕质量评估的技术，并参与了原材料配合比优化工作，确保轨枕质量符合标准。如今，这些优质轨枕即将在整个项目线路上投入使用。

中国铁建阿尔及利亚公司秉持授之以渔理念，以“传帮带”模式提升阿籍员工技术能力。在轨枕厂，中国师傅对每名正式上岗前的阿籍工人进行手把手教学，并提供翻译成法语的工序流程和设备操作规程，帮助他们尽快掌握生产技能。

作为中阿两国共建“一带一路”的重要项目，阿尔及利亚西部铁路矿业线是近年来中企在阿承建的最大单体工程，也是中企助力北非工程技术人员培养的缩影。多年来，中国铁建通过实施重大民生项目，聘用和培养了一大批属地工程师，累计为当地提供2万余个就业岗位。

毕业于阿尔及利亚当地大学的阿德尔·本穆胡卜原本是一名普通土木工程师，如今以项目路段责任工程师的身份独当一面，管理土方工程、排水系统和涵洞等水利工程建设，负责与业主和设计院对接。“和中国朋友一起解决问题，我很有成就感！”他说。

中国企业还通过跨国交流项目为当地人才提供培训机会。近日，中国铁建国际集团牵头组织的阿尔及利亚国家铁路局高级管理人员赴华培训班顺利结业。学员们学习了桥梁工程设计施工工艺，还乘坐复兴号列车前往上海，体验磁悬浮列车，感受中国铁路网的便利和快捷。

作为培训班一员，阿尔及利亚国家铁路局技术经理布阿马尔·阿塔拉说：“从项目建设到运维管理，中国铁建为我们提供了全套课程，还安排了中国高铁体验，让我们受益匪浅！”

在相邻的北非国家突尼斯，当地工程建设者也在中企培训下不断成长。突尼斯属于缺水国家，中国电建承建的突尼斯梅莱格大坝项目是该国近十年来规模最大的水利工程，将在调节旱涝、保障农业灌溉和居民生活用水方面发挥重要作用。在建设过程中，这座大坝也成为突尼斯工人提升技能的“练兵场”。

中国电建梅莱格大坝项目负责人路名军介绍，中国企业在建设这个项目伊始就注重属地化培养。项目自2016年开工建设至今已先后雇用突尼斯籍员工1000多人，采用1名中国技术工人带7至9名突尼斯工人的“传帮带”模式，属地化率达85.7%。

如今，梅莱格大坝工程整体施工进度已完成90%。这座大坝不仅是突尼斯水利工程的新标杆，也见证了中国企业与当地工程技术人员的共同成长。

从阿尔及利亚的铁路公路建设，到突尼斯的水利工程，中国企业以重大项目为依托，开展技术培训和交流，助力当地工程技术人员成长。这种授之以渔的培养模式推动着中外技术、标准和规范的融合，为北非地区的基础设施建设和经济发展贡献了中国智慧与中国力量。

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