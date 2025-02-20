新华社华盛顿2月19日电（记者许缘）美国联邦储备委员会19日公布的1月货币政策会议纪要显示，美联储官员担心联邦政府的关税政策可能成为推高通胀水平的一大因素，一致同意维持联邦基金利率目标区间不变。

会议纪要显示，美联储官员就特朗普政府的关税政策、减少监管和税收的政策等展开讨论，认为在贸易和移民政策变化以及消费者需求强劲等因素的影响下，“通胀存在上行风险”。

绝大多数与会官员表示，当前货币政策“仍然是限制性的”，为美联储提供了“评估经济活动、劳动力市场和通胀前景的时间”。美联储希望在看到通胀形势进一步改善之后再对利率作出调整。

会议纪要还显示，美国经济前景依然存在“高度不确定性”，美联储在考虑调整利率时需要采取谨慎态度。

美联储1月28日至29日召开今年首次货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在4.25%至4.50%之间。这是美联储自2024年9月连续降息以来首次维持利率不变。

芝加哥商品交易所一项美联储跟踪数据显示，目前市场普遍预计美联储将在今年上半年维持利率不变。

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