新华社阿比让2月19日电（记者张健）科特迪瓦第七届国际农业和动物资源展启动仪式18日在经济首都阿比让举行。科特迪瓦宣布邀请中国作为主宾国参加此次展会，分享农业技术和发展经验。

科特迪瓦总理芒贝在展会启动仪式上说：“中国农业发展的典范价值举世公认。我们深感荣幸能邀请中国作为主宾国，其经验对非洲具有重要借鉴意义。”他指出，中国是全球农业强国，科特迪瓦与中国建立了卓有成效的长期合作机制。

科特迪瓦第七届国际农业和动物资源展定于5月23日至6月1日在阿比让国际会展中心举行，将以构建农业加工体系为核心议题，聚焦推动非洲农业工业化进程。

据悉，本届展会将设立九大展区，预计吸引全球约800家机构和企业参展。科特迪瓦国务部长兼农业部长阿朱马尼表示，展会将“助力科特迪瓦打造西非农业经济枢纽的战略定位”。

科特迪瓦国际农业和动物资源展由该国农业部等4个政府部门联合举办，每两年一届，致力于促进农业种植业、畜牧业、水产养殖业、森林水资源等领域的贸易投资和交流合作，已成为撒哈拉以南非洲知名农业展会。

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