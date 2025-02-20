新华社华盛顿2月19日电 美国总统特朗普19日在社交媒体上发文指责乌克兰总统泽连斯基，警告后者“最好快点行动，否则他的国家将不复存在”。

特朗普当天在自创社交媒体平台“真实社交”上写道，“泽连斯基说服美国花费3500亿美元，卷入一场无法获胜、本就没必要开始的战争”“美国比欧洲多花了2000亿美元，欧洲的钱是有保障的，而美国却什么也得不到”“这场战争对欧洲比对我们重要得多——我们之间有一片巨大、美丽的大洋分隔”。

针对泽连斯基此前称乌方仅从美方收到750多亿美元而非数千亿美元援助，特朗普写道，“泽连斯基承认，我们给他的钱有一半‘不见了’”“泽连斯基可能想继续‘捞钱’”。

特朗普在文中多次指责泽连斯基，称其是“一个不举行选举的独裁者”“在乌克兰民意调查中支持率很低”“唯一擅长的就是‘像拉小提琴一样’把（美方）玩弄于股掌之上”。

18日，特朗普在佛罗里达州海湖庄园举行的记者会上称，乌克兰“本应该在（冲突持续的）三年期间结束它，本不应该（让冲突）开始，本可以达成（和平）协议……但他们（乌克兰）选择不这么做”。

18日早些时候，美俄代表团在沙特阿拉伯首都利雅得举行会谈，就恢复双方外交使团正常运作和尽快结束俄乌冲突等达成共识。

泽连斯基随后在土耳其首都安卡拉宣布取消19日访问沙特的计划，将相关行程推迟至3月10日，并表示“谈判不应该在我们背后进行”。

泽连斯基19日又表示，特朗普“不幸地生活在（俄方制造的）虚假信息空间里”，并认为特朗普正帮助俄罗斯“打破孤立”。

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