在中铁十八局集团位于马达加斯加首都塔那那利佛南郊的修配服务中心内，21岁的南希站在电脑屏幕前，娴熟地操作着眼前的四轮定位仪，对车辆进行检修。

“我在校期间接触过类似设备，虽然型号有差异，但是原理相同，所以现在上手操作并不困难。”南希说，她于2024年底从马达加斯加鲁班工坊汽车工程专业毕业，目前正处在工作前的实习阶段。

在塔那那利佛大学理工学院的教室内，同样刚从鲁班工坊电气工程专业毕业的弗朗西娅作为助教，正在演示一台液压与气压传动装置的操作。学员们紧盯着操作台，不时发出惊呼和赞叹。

弗朗西娅还在当地一家大型建筑工程公司的电力机械部实习。她笑着说，尽管仍在实习期，但已开始参与运作和管理公司的一些重要项目，她倍感自豪。

马达加斯加鲁班工坊由天津机电职业技术学院、天津市机电工业学校与塔那那利佛大学共同合作设立，于2022年2月正式揭牌。工坊下设汽车工程、电气工程、信息技术和机械工程四个专业。如今，工坊首批29名学生经过三年学习，已顺利毕业。据了解，除少数学生选择继续深造外，多数毕业生已开始在马全国各大企业实习，预计都将顺利就业。

“在当地劳动力市场上，鲁班工坊的毕业生供不应求，甚至很多大二、大三的在校生都已收到企业抛出的橄榄枝。”塔那那利佛大学理工学院电气工程系主任、鲁班工坊教师兰德里亚莫拉不无骄傲地说。

“丰富的实操经验，是鲁班工坊毕业生的一大优势。”他说，在工坊的课程设计中，理论学习占四分之一，实际操作占四分之三。

在中非职业教育合作框架和中方合作院校的帮助下，鲁班工坊搭建了一个汽车维修实训基地，开设了涉及高级维修电工、现代电气控制、液压与气压传动、自动生产线等在内的多个专业实训室，并配备了各类先进的教学设备、实训装置、工程实践套件等。

鲁班工坊机械工程专业负责人拉科东德雷尼贝指着面前用于教学实践的四台数控机床向记者介绍：“这些教学配置在整个马达加斯加是独一无二的。”

拉科东德雷尼贝坦言，目前该国多数机械制造企业使用的仍是手动机床，但无论是设计的复杂程度，还是制造的精度和速度，数控机床都是手动机床无可比拟的。“掌握这一技术的人才，对于未来我国实现制造业升级和工业化发展不可或缺。”

除了拥有先进教学设备等硬件优势外，中马职业教育者之间的密切交流，也让鲁班工坊的教学水平不断提高。据鲁班工坊负责人拉科托宁德里纳介绍，截至目前，该校已有7名教师在中国参加了培训，而中方也曾派遣多名教师和技术人员来鲁班工坊实地探访和交流。

兰德里亚莫拉曾在天津参加过包括机器人技术、可再生能源技术等短期培训，对中国同行在职业教育过程中的“细致和深入”印象深刻。他感慨，马达加斯加目前仍存在“供电难”问题，如果未来能将如何开发和利用太阳能、风能等纳入鲁班工坊的教育体系之中，将为该国实现能源转型提供宝贵人才。

近年来，马达加斯加大力实施国家振兴计划，在全国范围内倡导“一区一厂”项目落地，以推动国家经济转型和工业化发展。马达加斯加高等教育与科研部长卢拉·沙米纳在接受新华社记者采访时表示，鲁班工坊的设立，以及马中两国在职业教育领域的密切合作，契合马达加斯加国家发展战略需求。

“通过与时俱进地引入先进科技设备及培养有实操能力的年轻工程师和技术人员，鲁班工坊在提升马达加斯加人力资本水平的同时，将大大促进我国工业化发展。”沙米纳说。

(责编：艾雯、崔越)