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“真是把我们当畜生一样对待”——哥伦比亚被遣返移民痛诉在美非人遭遇

2025年02月20日13:29 | 来源：新华网
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“真是把我们当畜生一样对待。后来我们实在没法，互相帮忙在车上解决内急，场面很尴尬。”回忆起被美国遣返前遭关押的那段经历，现年38岁的哥伦比亚人迪亚娜至今愤懑不已。

“当时，我们这些女性被铐在一辆大巴上（等待被遣返），一等就是一个多小时，不仅不让上厕所，还把空调开到最大，冻得我们瑟瑟发抖。车里还有孩子，已经快要呕吐，而美方执法人员对此无动于衷。”迪亚娜说，“实在憋不住，只能直接在车上解决”。

迪亚娜是搭乘1月29日哥伦比亚派出的军机回国的。

“当我们看到哥伦比亚空军人员时，心里才终于松了一口气。”迪亚娜说。

迪亚娜告诉记者，她于1月18日被捕，被遣返前，大约60个女人被集中关押在美国边境拘留设施一个房间里，一天提供三餐，“食物非常糟糕”。“早餐在早上六点，给我们卷饼，里面有鸡蛋和香肠，但已经发酸了；午餐在下午两点，又是一个卷饼，只是多了一点调料。晚餐在晚上十点，是一种三明治，里面夹着火鸡肉，但那肉已经发臭、变绿、发酸了。”

现年40岁的丹尼尔比迪亚娜早一天被遣返回哥伦比亚。被戴上手铐脚镣、夜间频繁被唤醒接受检查、与外界失去联系、遭受执法人员的言语羞辱、忍受稀少且难以下咽的餐食……他在哥伦比亚首都波哥大向记者回忆起在“冰柜”（指美国边境拘留设施）近10天的噩梦经历。“我亲眼看到，不少带着孩子和父母的人也被遣返。很多孩子不理解为什么他们的父母戴着手铐，问爸爸妈妈是不是犯罪了。”

与丹尼尔同一天被遣返的23岁单亲妈妈格雷妮感叹道：“能平安回来还是很庆幸。”

记者从哥伦比亚移民局得到的数据显示，截至2月14日，今年共有867名哥伦比亚公民被美国驱逐出境，其中大部分是在特朗普政府上台后被驱逐的。

(责编：艾雯、崔越)

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