打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中俄国际武术锦标赛在俄罗斯沃洛格达市开幕

2025年02月20日10:49 | 来源：新华网
小字号

新华社俄罗斯沃洛格达2月19日电（记者江宥林）中俄国际武术锦标赛19日在俄罗斯沃洛格达州首府沃洛格达市开幕。

开幕式上，中俄运动员献上太极拳、刀术、剑术等项目展示，现场掌声、欢呼声不断。当地市民阿列克谢带着儿子来参加开幕式，练习拳击三年的他对此次比赛充满期待。“我平时喜欢看各类体育比赛，但现场感受这种国际武术表演还是第一次。”他说自己将全程关注比赛，“祝愿运动员们收获好成绩”。

中国驻俄罗斯大使馆公使张伟在致辞中说，武术作为中华文明的名片，蕴含着中国传统文化的精髓。他表示，武术作为一项体育运动和一种健康生活方式，在中俄之间搭建起文化交流和民间友谊的桥梁。

沃洛格达州州长格奥尔吉·菲利蒙诺夫说，武术不只是速度、力量、耐力的象征，还是促进俄中关系发展的宝贵资源。他希望两国运动员通过此次比赛，让这一资源的潜力得到更加充分的发挥。

据介绍，此次武术锦标赛为期两天。中俄运动员将在武术套路、散打两个大项中展开角逐。

(责编：艾雯、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部