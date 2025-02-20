新华社俄罗斯沃洛格达2月19日电（记者江宥林）中俄国际武术锦标赛19日在俄罗斯沃洛格达州首府沃洛格达市开幕。

开幕式上，中俄运动员献上太极拳、刀术、剑术等项目展示，现场掌声、欢呼声不断。当地市民阿列克谢带着儿子来参加开幕式，练习拳击三年的他对此次比赛充满期待。“我平时喜欢看各类体育比赛，但现场感受这种国际武术表演还是第一次。”他说自己将全程关注比赛，“祝愿运动员们收获好成绩”。

中国驻俄罗斯大使馆公使张伟在致辞中说，武术作为中华文明的名片，蕴含着中国传统文化的精髓。他表示，武术作为一项体育运动和一种健康生活方式，在中俄之间搭建起文化交流和民间友谊的桥梁。

沃洛格达州州长格奥尔吉·菲利蒙诺夫说，武术不只是速度、力量、耐力的象征，还是促进俄中关系发展的宝贵资源。他希望两国运动员通过此次比赛，让这一资源的潜力得到更加充分的发挥。

据介绍，此次武术锦标赛为期两天。中俄运动员将在武术套路、散打两个大项中展开角逐。

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