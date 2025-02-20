人民网曼谷2月20日电 （记者杨一）柬埔寨西哈努克城消息：“西哈努克港经济特区（以下简称‘西港特区’）的发展为我们一家人创造了就业机会，稳定的收入让我们的生活越来越好。”柬埔寨姑娘达尼由衷感慨，“以前，我的父母靠在家附近打零工谋生，收入不稳定，全家只能租房子住。我对现在的生活很满意。”

2018年，达尼进入西港特区工作，目前在区内一家企业担任整理工序操作员。作为默德朗乡土生土长的村民，达尼见证了西港特区的发展。在中柬企业的携手共建下，西港特区从零起步，在一片荒芜之地上建起了国际工业园，如今已有202家企业（机构）入驻，创造就业岗位3.2万个。

达尼的父母和姐姐也在西港特区内工作。去年，达尼家盖了新房，买了一辆摩托车，一家人十分开心。不少当地村民像达尼家一样实现了家门口就业，生活蒸蒸日上。如今，交错纵横的水泥路贯穿默德朗乡，色彩缤纷的砖房、楼房鳞次栉比，沿街商铺人头攒动，生意红红火火……西港特区的发展不仅成为企业跨国投资的绝佳平台，也为当地民众端稳了“饭碗”。

在西港特区附近，坐落着一所设施齐全、设备先进的乡村学校——江苏—西哈努克默德朗友好学校。达尼就毕业于这里，那时学校的名字还是“默德朗乡中小学”。据达尼回忆，以前上学的时候学校校舍很小，没有娱乐场地，校内只有一个水龙头，大家用水需要排队。

西港特区联合江苏省政府、无锡市政府、江苏省红十字会、无锡市红十字会等为学校捐建了电教室、教学楼、篮球场、供水平台、图书室等设备设施，还多次向开展“一对一”捐资助学活动，帮助贫困学生顺利完成学业。如今，该校学生人数较西港特区建设初期翻了两倍，美好未来的种子在每一个学生心底生根发芽。

未来，随着西港特区产城融合、产教融合的深入推进，繁荣富裕的康庄大道必将越走越宽，越走越远，续写合作共赢的新篇章。

达尼在西港特区内工作。西港特区供图

西港特区鸟瞰。西港特区供图

江苏—西哈努克默德朗友好学校。西港特区供图

毗邻西港特区的商店。西港特区供图

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