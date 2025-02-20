新华社河内2月19日电（记者胡佳丽）据越南媒体报道，越南第十五届国会第九次特别会议19日表决通过关于老街—河内—海防铁路项目投资政策的决议。该铁路建成后将连接越南北部省份与中国西南地区。

越通社报道说，越南旨在建设一条新型现代化铁路，以满足越南国内运输以及与中国之间的国际运输需求，为经济社会快速可持续发展创造重要动力，发挥老街—河内—海防经济走廊优势，确保国内外铁路网有效衔接。

根据决议，该铁路主干线全长约390.9公里，3条支线长约27.9公里，途经越南老街省、安沛省、富寿省、永福省、河内市、北宁省、兴安省、海阳省和海防市等7省2市。

该项目拟建成客货两用的电气化铁路，轨距1435毫米，主干线新老街站至南海防站段设计时速为160公里，河内市枢纽区段设计时速120公里，其余区段设计时速80公里。2025年起编制可行性研究报告，力争最迟2030年竣工。

据越通社日前报道，越南交通运输部长陈宏明13日向国会报告此铁路项目时介绍说，该项目拟议的资金来源包括国家预算、国内资本、国外资本和其他合法资本，初步总投资约为203.231万亿越南盾（约合83.69亿美元）。

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