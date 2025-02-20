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联合国等机构联合评估：加沙重建需逾500亿美元

2025年02月20日09:10 | 来源：新华社
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新华社北京2月19日电 联合国、世界银行和欧洲联盟18日就巴勒斯坦加沙地带重建发布评估报告，指出重建工作需要超过500亿美元。

2月9日，巴勒斯坦人站在加沙地带内察里姆走廊附近的废墟上眺望。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

2月9日，巴勒斯坦人站在加沙地带内察里姆走廊附近的废墟上眺望。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

这份《损失和需求评估报告》估算，加沙地带今后10年恢复和重建工作需要532亿美元，头三年需要200亿美元。在532亿美元中，约299亿美元将用于修复受损建筑及其他基础设施，其中住房重建需要约152亿美元；191亿美元将用于弥补社会和经济损失，涉及卫生、教育、商业、工业等领域。

报告数据显示，延宕一年多的新一轮巴以冲突导致加沙地带超过29.2万座民宅损毁或损坏，95%的医院停止运转，当地经济收缩幅度高达83%。

报告还警告说，由于战后如何治理加沙地带、当地如何执行安全措施等诸多问题仍无答案，眼下加沙地带尚不具备开始大规模恢复和重建的条件。加沙地带今后恢复的“速度、规模和范围”取决于上述尚待明确的因素。

这是1月19日在加沙地带杰巴利耶难民营拍摄的建筑物废墟。新华社发（阿卜杜勒拉赫曼·萨拉马摄）

这是1月19日在加沙地带杰巴利耶难民营拍摄的建筑物废墟。新华社发（阿卜杜勒拉赫曼·萨拉马摄）

现阶段，阿拉伯国家正就加沙地带重建商讨“阿拉伯方案”，希望以此打消美国政府宣称加沙地带应由美方“接管”并“拥有”的主张。消息人士向路透社披露，“阿拉伯方案”主要以埃及提出的重建方案为基础，计划历时三年完成重建，或需阿拉伯和海湾有关国家提供至多200亿美元。

根据埃及拟定的方案，由巴勒斯坦人组成的委员会将管理加沙地带，但巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）不参与管理；由国际社会参与重建工作，但不强迫加沙地带居民迁往他国。

1月28日，在加沙地带中部努赛赖特难民营附近，流离失所的民众行进在返回加沙地带北部的路途上。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

1月28日，在加沙地带中部努赛赖特难民营附近，流离失所的民众行进在返回加沙地带北部的路途上。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

据路透社报道，包括约旦、埃及、阿拉伯联合酋长国和卡塔尔在内的阿拉伯国家领导人将就“阿拉伯方案”在沙特阿拉伯举行会晤，日期可能为21日。按照消息人士说法，“阿拉伯方案”将呈交3月4日举行的阿拉伯国家紧急峰会审议，多个阿拉伯国家正抓紧研究、商讨这一方案。

就“阿拉伯方案”，以色列外交部长吉德翁·萨尔表示，以方正等待评估这一方案。他强调，以方不接受任何允许哈马斯在加沙地带存在的方案。

萨尔18日宣布，以色列和哈马斯本周将启动加沙地带第二阶段停火谈判。卡塔尔外交部当天晚些时候说，第二阶段谈判尚未开始，目前的重点仍是落实第一阶段协议内容，然后再向前推进。

根据停火协议，以色列和哈马斯本应于2月3日开启第二阶段停火谈判，讨论释放以方其余被扣押人员以及以军从加沙地带撤出等事宜。

(责编：艾雯、崔越)

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