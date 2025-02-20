新华社北京2月19日电 中国驻朝鲜大使王亚军18日在驻朝大使馆会见朝鲜外务省副相朴明浩。

朴明浩积极评价朝中传统友好关系，表示遵循两党两国最高领导人的崇高意志、不断强化发展朝中友好关系是朝方的一贯立场。

朴明浩表示，今年是朝鲜劳动党建党80周年和落实朝鲜劳动党八大提出的五年计划的最后一年，也是中国“十四五”规划收官之年。期待朝中两国社会主义建设不断取得新的更大成就，希望双方加强交流合作，推动朝中关系迈上更高台阶。

王亚军表示，过去一年，在两党两国最高领导人的亲自关心和战略引领下，中朝关系取得了新发展。中国党、政府和人民始终珍视两国老一辈领导人亲手缔造的用鲜血凝成的中朝友谊，维护好、巩固好、发展好中朝传统友好合作关系始终是中方坚定不移的方针。

王亚军说，新的一年，中方愿同朝方一道，贯彻落实好两党两国最高领导人重要共识，顺应时代发展潮流和两国人民意愿，加强战略沟通，深化务实合作，推动中朝关系实现新的更大发展，更好造福两国人民，为维护地区和世界和平稳定作出更大贡献。

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