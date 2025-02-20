新华社联合国2月18日电 当地时间2月18日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约主持联合国安理会高级别会议期间同美国各界人士举行座谈。

王毅介绍了安理会高级别会议成果和各方共识，表示应对全球性挑战需要国际社会形成合力，践行多边主义需要大国加强协调。作为联合国安理会常任理事国和全球前两大经济体，中美应当以相互尊重、和平共处、合作共赢原则为根本遵循，找到两个大国正确相处之道，探讨办成更多有利于两国和世界的大事、实事和好事。中美之间有着广泛共同利益和广阔合作空间，双方应切实尊重彼此核心利益，加强沟通、建立互信，排除干扰、克服障碍，推动中美关系好起来、稳下来。中方赞赏与会美国工商界和战略界代表致力于促进中美关系和相互理解，希望大家为双边关系健康稳定发展发挥建设性作用。

王毅介绍了当前中国经济向好形势和进一步全面深化改革举措，欢迎美国企业抓住中国式现代化带来的新机遇，实现互利共赢。

美中关系全国委员会、美中贸委会、美国商会代表等与会人员对加强美中合作、实现早期收获提出建议，表示美中关系保持稳定有利于两国和世界，密切关注并乐见中国高质量发展，将持续加大对华投资。

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