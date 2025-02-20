新华社联合国2月19日电（记者杨士龙 潘云召）当地时间2月18日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约主持联合国安理会高级别会议期间会见联合国秘书长古特雷斯。

王毅转达习近平主席对古特雷斯的亲切问候，表示当前国际局势变乱交织，地缘博弈不断加剧。世界越是动荡不安，越应维护联合国的权威和作用。今年是联合国成立80周年，具有承前启后重要意义。作为安理会本月轮值主席国，中国倡议举办“践行多边主义，改革完善全球治理”高级别会议，得到各方积极响应，拉开了安理会纪念80周年活动的序幕。各方在讨论中达成高度共识，发出支持多边协作、完善全球治理的强烈呼声。中方坚定不移支持联合国核心地位，支持秘书长和秘书处工作，愿继续同联合国密切合作，凝聚更大共识、汇聚更多资源，共同践行真正的多边主义，推进世界和平与发展事业。

古特雷斯请王毅转达对习近平主席的诚挚问候，表示联合国高度赞赏中方坚持多边主义、支持联合国工作，积极评价中方倡议举行本次会议，为改革全球治理、增强发展中国家声音注入动力。他表示，联合国高度重视中国作用，完全赞同并积极支持习近平主席提出的三大全球倡议。面对当前复杂挑战，联合国将坚守既定理念，落实宪章宗旨和原则，呼吁各国加强合作，共同维护国际法治，促进和平和可持续发展。

双方还就乌克兰危机、中东问题、非洲安全局势等交换了看法。

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