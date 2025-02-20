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王毅会见乌干达外长奥东戈

2025年02月20日09:00 | 来源：新华网
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新华社联合国2月18日电 当地时间2月18日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约联合国总部会见乌干达外长奥东戈。

王毅说，联合国成立80周年之际，中方倡议举行本次安理会高级别会议，以此开启系列重要纪念活动，得到包括非洲在内各国的积极支持。弘扬多边主义，不能没有非洲声音；完善全球治理，不能没有非洲参与。中方愿同非洲伙伴一道，构建公正合理的全球治理体系，为世界和平稳定与发展繁荣作出共同努力。中方赞赏乌干达担任不结盟运动轮值主席国期间发挥的积极作用，祝贺乌方成为金砖伙伴国，愿携手共促全球南方团结合作，维护国际公平正义。

王毅表示，中乌始终相互尊重、相互信任、相互支持。中非合作论坛北京峰会期间，两国一致决定，将中乌关系提升为全面战略合作伙伴关系。中国永远是乌干达发展振兴道路上的真诚朋友和可靠伙伴。我们愿同乌方一道，落实好两国元首重要共识和北京峰会成果，不断丰富中乌全面战略合作伙伴关系内涵，构建新时代全天候中非命运共同体。

奥东戈表示，在乌干达争取民族独立的斗争中，中国同我们患难与共；在乌干达追求自主发展的奋斗中，中国为我们提供宝贵支持。乌干达视中国为可信赖和依靠的伙伴，钦佩中国共产党的治国理政成就，希借鉴中国的现代化发展道路。乌方高度赞赏并支持中方倡议举办此次高级别会议，完全赞同中方和金砖国家秉持相互尊重、主权平等、公平正义等理念，愿同金砖国家一道，站在历史正确一边。

双方还就刚果（金）局势等交换了看法。

(责编：艾雯、崔越)

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