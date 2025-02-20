美国总统特朗普第二任期20日“满月”。过去一个月，他在内政外交方面频频发力，通过签署行政令、清除“不忠诚”官员、通过政府效率部“整改”和社交媒体发帖宣传等手段，强势推行自己的政策主张。裁员风暴骤起，美国联邦政府雇员人人自危；移民危机升级，拉美各国深刻感受邻人不亲；觊觎他国领土，特朗普扩张言论频遭回怼；扬言“接管”加沙，世界反对谴责声浪四起；美俄互动频繁，跨大西洋伙伴关系遭遇“寒流”；高举“关税大棒”，全球贸易阴霾密布。

政府裁员

特朗普政府强力推进联邦政府雇员大规模裁减工作，一方面向联邦雇员提供“买断”计划推动其主动辞职，另一方面解雇试用期员工。美国媒体统计显示，已有超过万名联邦雇员被解雇，另有约7.5万人参与“买断”计划。

裁员由埃隆·马斯克主持的政府效率部负责推进。美国全国联邦雇员联合会近期发表声明说，这样做是低效且残酷的，解雇数以万计的联邦雇员给公共服务带来巨大压力，大大降低美国安全程度。

驱逐移民

1月20日，在美国首都华盛顿第一资本体育馆，美国总统特朗普展示其签署的行政令。（新华社记者吴晓凌摄）

特朗普签署多项行政令，宣布南部边境进入紧急状态，全面制止非法移民入境，宣布将废除非法移民或合法临时居留者在美出生子女的“出生公民权”。他还宣布在古巴关塔那摩美国海军基地扩建已有的非法移民收容中心。为在移民等问题上向拉美国家施压，美国国务卿鲁比奥将巴拿马、萨尔瓦多、哥斯达黎加、危地马拉、多米尼加作为其上任首访的目的地。

面对美国大规模遣返非法移民，美洲玻利瓦尔联盟指出，美国在拉美肆意发动经济战争、强加封锁制裁、实施掠夺政策，是该地区出现移民现象的罪魁祸首。

加征关税

2月1日，特朗普签署行政令，对进口自前三大贸易伙伴墨西哥、加拿大、中国的商品加征关税。2月10日，特朗普宣布对所有美国进口钢铁和铝征收25%的关税。2月13日，特朗普要求相关部门确定与每个外国贸易伙伴的“对等关税”。2月18日，特朗普称，美国将对进口汽车征收25%左右的关税。针对药品和芯片等产品的进口关税也将初步定在25%左右，并将在一年内“大幅提高”。

国际社会和业界认为，贸易战、关税战没有赢家。美方单边、任意地对贸易伙伴加征或威胁加征关税，给全球带来“关税冲击”。美方单边主义做法公然违反世贸组织规则，加剧了经济不确定性，扰乱了全球贸易，甚至可能颠覆以规则为基础的多边贸易体制。

2月14日，在洪都拉斯西北部城市圣佩德罗苏拉的拉蒙·比列达·莫拉莱斯机场，返乡移民走下飞机。新华社发（戴维摄）

第51个州

特朗普多次表示，希望加拿大成为美国第51个州，而且其态度是“认真的”。他还提出要控制巴拿马运河和丹麦的自治领地格陵兰岛，且不排除为此采取“军事或经济胁迫”手段。此外，特朗普签署行政令，将墨西哥湾更名为“美国湾”。

加拿大总理特鲁多说：“（就加拿大成为美国）第51个州的讨论永远不会展开。”巴拿马总统穆利诺表示，巴拿马运河将永远留在巴拿马人手中。丹麦首相弗雷泽里克森说，“国家主权和领土完整必须得到尊重”。墨西哥总统辛鲍姆多次表明反对立场，指出“墨西哥湾”这一名称早已获得联合国承认。

接管加沙

特朗普先后提出“清空”加沙地带及美国予以“接管”的言论。他还说，不排除向加沙地带部署美国军队，“如果有必要，我们会这么做”。

美国伊斯兰关系委员会发表声明说，如果巴勒斯坦人被强行驱逐出加沙，这一“反人类罪行”将引发广泛冲突，给国际法“钉上最后一颗钉子”，并摧毁美国所剩无几的国际形象。美国《纽约时报》评论，特朗普的提议让人想起西方大国重新绘制中东版图并随意迁移人口的霸权时代，此举“重新打开了地缘政治的潘多拉魔盒”。

2月9日，在加沙地带内察里姆走廊附近，巴勒斯坦人经过建筑废墟。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

美俄谈判

2月12日，特朗普先后同俄罗斯总统普京和乌克兰总统泽连斯基通电话。特朗普表示，美俄双方同意就结束俄乌冲突进行“紧密合作”，派遣各自团队“立即开始谈判”。2月18日，美国和俄罗斯代表团在沙特阿拉伯首都利雅得举行会谈，就恢复双方外交使团正常运作和结束俄乌冲突等达成共识。泽连斯基表示，美俄“在沙特的会谈令人吃惊”，“谈判不应该在我们背后进行”。

2月18日，特朗普在佛罗里达州海湖庄园举行的记者会上说，他“可能”在2月底前同普京会面。他称“完全不反对”欧洲国家向乌克兰派驻维和部队，但美国不会向乌克兰派一兵一卒，“因为我们（距乌克兰）很远”。

美欧裂痕

2月14日，美国副总统万斯在慕安会上发表讲话，就民主、移民等问题抨击欧洲。万斯声称，欧洲当前面临的最大威胁来自其内部，“欧洲正逐渐背离它一些最根本的价值观”。他对德国移民政策提出批评，点名批评欧盟委员会、瑞典以及美国“非常亲密的朋友”英国。

万斯这番指责招致欧洲领导人强烈反弹。德国总理朔尔茨表示，德国不会接受外来者干涉。欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯说，万斯的演讲试图挑起与欧洲的争端。法国外长巴罗在社交媒体上写道：“没有人有义务采用我们的模式，但也没有人能将自己的模式强加给欧洲。”

削减援助

1月20日，特朗普签署行政令要求美国所有对外援助暂停90天，以评估项目是否有效、是否与本届政府对外政策保持一致。1月24日，特朗普政府下令立即暂停美国务院现有绝大多数对外援助项目，其中包括多个发展援助项目。

作为美国联邦政府负责大部分对外非军事援助的专职机构，美国国际开发署成为特朗普政府重点整改目标。特朗普称，美国国际开发署的资金使用存在“太多的欺诈”，并提出“关掉它！”据美国媒体报道，特朗普政府目标是把美国国际开发署全球雇员规模由超过1万人削减至不足300人，削减比例达97%。

接连退群

2024年12月10日，世界卫生组织总干事谭德塞在瑞士日内瓦世卫组织总部出席年度新闻发布会并讲话。（新华社记者连漪摄）

1月20日，特朗普签署行政令，宣布美国退出世界卫生组织，并要求暂停向世卫组织提供任何来自美国政府的资金、支持和资源。同日，特朗普宣布美国将再次退出旨在应对气候变化的《巴黎协定》。2月4日，特朗普宣布美国退出联合国人权理事会，要求继续停止向联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处提供支持，并评估美国在联合国教科文组织中的参与情况。

特朗普政府接连“退群”遭到美国国内和国际社会的广泛批评。2月12日，欧洲议会多名议员批评美国接连退出国际组织的做法给世界增加了不安定因素，是“不负责任”的行为。

(责编：艾雯、崔越)