新华社赫尔辛基2月18日电（记者朱昊晨）芬兰发行量最大的著名电影月刊《情节》18日在其网站刊发题为“这部中国动画现已成为全球票房最高动画片”的文章，称赞中国动画电影《哪吒之魔童闹海》（简称《哪吒2》）取得的票房成就，认为该影片是中国文化产业蓬勃发展的一个缩影。

文章说，《哪吒2》已超过《头脑特工队2》的票房成绩，登顶全球动画电影票房榜首。作为有史以来票房最高的动画电影，《哪吒2》是中国文化产业蓬勃发展的一个缩影。

文章指出，《哪吒2》仅用了约20天的时间就取得了这一票房成绩，实在令人惊叹。这是一个了不起的成就，而且这仅仅是一个开始，中国文化产业将给世界带来更多惊喜。

文章中还介绍了有关“哪吒”的中国神话传说、相关中国古典文学作品，以及由此衍生出的一系列影视作品——包括《哪吒之魔童降世》《姜子牙》和1979年的动画电影《哪吒闹海》等。

文章认为，近年来，中国在电子游戏、电影等领域频出“爆款”，这些媒体产品已成为中国国家形象的重要组成部分。期待《哪吒2》能够在芬兰影院与观众见面。

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