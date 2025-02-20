新华社利雅得2月19日电（记者李若琳 王海洲）第四届沙特媒体论坛19日在沙特阿拉伯首都利雅得开幕。本届论坛主题为“演进世界中的媒体”，与会者将聚焦媒体行业未来趋势与投资机遇，深入探讨新兴技术发展及其对全球媒体的影响。

作为中东地区规模最大的媒体论坛，沙特媒体论坛为全球媒体行业搭建交流合作的平台。本届论坛吸引了来自全球各地的200多家媒体机构等参加。新华社作为论坛媒体合作伙伴参会，新华社副社长袁炳忠出席了论坛开幕式。

沙特新闻大臣萨勒曼·本·优素福·杜萨里在论坛开幕式上说，媒体行业正在面临不断变化的格局，“我们不能等待未来，而是要创造未来。”他表示，沙特已经开始通过设定优先事项致力为新闻报道构建新的未来。

本届论坛为期三天，重点关注媒体领域的数字化转型、人工智能在内容制作中的应用等议题。

未来媒体展览与本届论坛同期举行，展示前沿技术与创新媒体体验。作为中东地区规模最大的媒体科技展，展览设有三大主题专区：新兴技术区、人工智能与媒体创新区和媒体制作区。新华社、中国中央广播电视总台、谷歌、微软、网飞、亚马逊、路透社、彭博社等科技与媒体机构参展。

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