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“欢乐春节——文化之风”新春庆祝活动在阿布扎比举行

2025年02月20日08:39 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜2月19日电 （记者任皓宇）“欢乐春节——文化之风”新春庆祝活动近日在阿布扎比艾因地区杰贝尔·哈菲特沙漠公园举办。本次活动由中国驻阿联酋使馆指导，阿联酋中国文化中心支持，萨米特文化公司和Pura生态营地主办。

杰贝尔·哈菲特沙漠公园是阿联酋世界文化遗产地——艾因文化遗址的重要组成。活动当天，与会嘉宾与观众坐在传统阿拉伯地毯上，品尝中国茶艺师带来的各具特色的中国茶，欣赏《渔舟唱晚》《茉莉花》等传统曲目。夜幕时分，在苍凉的群山环绕中和喜庆的红色灯光映衬下，青年华裔钢琴家献上《彩云追月》《月亮代表我的心》《月光奏鸣曲》等中外名曲。

次日清晨，Pura生态营地还举办了阿联酋传统早餐、中国艺术家长笛演出、中国风筝放飞以及“欢乐春节”纪念品展示发放等活动。

嘉宾观众体验中国茶艺。人民网记者 任皓宇摄

嘉宾观众体验中国茶艺。人民网记者 任皓宇摄

嘉宾观众展示熊猫玩偶。人民网记者 任皓宇摄

嘉宾观众展示熊猫玩偶。人民网记者 任皓宇摄

青年华裔钢琴家表演。人民网记者 任皓宇摄

青年华裔钢琴家表演。人民网记者 任皓宇摄

中国传统舞蹈表演。人民网记者 任皓宇摄

中国传统舞蹈表演。人民网记者 任皓宇摄

(责编：曹欣悦、刘慧)

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