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中国驻伊朗使馆举办“中国年·在一起”新春音乐会

2025年02月20日08:38 | 来源：新华网
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新华社德黑兰2月19日电（记者陈霄 沙达提）中国驻伊朗大使馆19日晚在伊朗首都德黑兰举办“中国年·在一起”新春音乐会。伊朗外交部发言人巴加埃、中国驻伊朗大使丛培武，以及伊朗官员、媒体等近百人出席活动。

巴加埃在与丛培武的座谈中表示，感谢中方为维护两国根深蒂固的文化纽带所作的努力，两国的文化共性是维护发展双方关系非常宝贵的基础。伊朗外交部愿与中方合作，进一步促进文化外交领域的双边交流。

丛培武在活动致辞中说，中国和伊朗虽远隔万里，但拥有着同样的对美好生活的热爱。这场音乐会是中国传统音乐和伊朗传统音乐的亲切拥抱。“我们不仅是在聆听音符的共鸣，更是在谱写构建人类命运共同体的华丽乐章。”

当天活动上，来宾们首先观看了春节申遗宣传片。而后，伊朗德黑兰艺术大学的民乐演奏团队用伊朗传统民族乐器演奏了中国曲目《茉莉花》《金蛇狂舞》《我爱你，中国》和伊朗曲目《金秋胜景》《琼笼清韵》《原野流彩》，获得来宾阵阵掌声。

(责编：艾雯、崔越)

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