新华社德黑兰2月19日电（记者陈霄 沙达提）伊朗最高领袖哈梅内伊、总统佩泽希齐扬19日在首都德黑兰会见到访的卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆时表示，扩大与邻国关系是伊朗的明确政策。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，哈梅内伊在会见中表示，扩大与邻国关系是伊朗的明确政策，希望伊朗和卡塔尔两国在德黑兰达成的协议能够互惠互利，双方能更好地履行彼此作为邻国的责任。塔米姆表示，本地区现存的困难局势要求地区内各国加强合作。

佩泽希齐扬当天在与塔米姆会晤后举行的联合新闻发布会上表示，加强和发展与地区和邻国在经济、政治、文化、军事和安全领域关系是伊朗的重要政策。双方在会晤中一致强调维护叙利亚的领土完整和国家主权，保证该国全体人民参与决定自己的命运。此外，双方还强调伊斯兰国家有必要采取更加一致的行动，以减轻加沙人民的痛苦，制止针对加沙人民的罪行。

塔米姆表示，双方一致认为，解决目前冲突的最佳途径是进行建设性对话。卡塔尔致力于为加沙停火协议的成功进行调解。卡塔尔将支持任何有助于达成公正和平衡的解决方案，支持保障各国权利及促进地区发展和繁荣的努力。他对伊方提出在共同利益和睦邻友好基础上与海湾合作委员会和伊斯兰国家建立建设性关系表示欢迎。

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